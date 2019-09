Huracán Dorian: los estragos que deja en Bahamas el ciclón más devastador en azotar el archipiélago desde que se tienen registros

BBC Mundo

02.09.2019

Devastación.

Eso es lo que dejó este domingo en las islas Ábaco de Bahamas el huracán Dorian, la tormenta con vientos más fuerte que haya tocado tierra en el Atlántico desde que se tienen registros.

"Este es probablemente el día más triste y peor para mí para dirigirme al pueblo de Bahamas. Nos enfrentamos a un huracán que nunca hemos visto en Bahamas", dijo este domingo entre lágrimas el primer ministro de Bahamas, Huber Minnis.

Residentes y medios locales publicaron imágenes en las redes sociales que muestran calles como ríos de agua, casas inundadas y techos volados.

También se pueden observar autos dados vuelta y cortocircuitos en los tendidos eléctricos de las calles, entre otros ejemplos de destrucción.

No hubo reportes inmediatos de víctimas fatales.

Leigh Lamattina-Davis, que vive en Marsh Harbour, en Gran Ábaco, describió el paso de Dorian como una"devastación total".

"Tengo la suerte de tener media casa", le dijo al canal de noticias estadounidense NBC News. Y explicó que las casas de sus vecinos están en ruinas.

Lamattina-Davis describió que las líneas eléctricas estaban caídas, las alarmas de los automóviles sonaban y la gente "sollozaba".

"Esperemos que un avión venga pronto y nos saque de aquí", dijo.

BP BREAKING| Serious Hurricane Damage in Abaco today as Dorian moves on land at 185mph... pic.twitter.com/JizKX6hHpe

El huracán Dorian tocó tierra en el norte de Bahamas, como un poderoso ciclón de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson (de un máximo de 5) con "vientos catastróficos" de 295 km/h, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Tocó primero tierra a las 12:40 hora local, (16:40 GMT) en Elbow Cay, en las Islas Ábacos.

Más tarde, a las 14:00 hora local (18:00 GMT), el ojo del huracán volvió a tocar tierra en la isla Gran Ábaco cerca de Marsh Harbour y luego se dirigió "con toda furia" hacia Gran Bahama.

Las autoridades de Bahamas no brindaron de forma inmediata información oficial de los daños humanos o a infraestructuras, ya que el ciclón se encuentra todavía en la zona.

Se espera que el huracán se acerque a las costas de Florida en la noche del lunes y primeras horas del martes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Darren Henfield, dijo a la emisora estatal ZNS que las autoridades rescataron a personas de edificios dañados durante una pausa en la tormenta y que la mayoría fueron trasladados a un centro gubernamental que funciona como refugio.

"Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo", dijo Henfield. "Estamos tranquilos".

UPDATE: Minister of Foreign Affairs and North Abaco MP, the Hon. Darren Henfield, on recent evacuations and the state of the Abacos.#HurricaneDorian2019 #ZNSStormWatch #znsonline #znsnews pic.twitter.com/IjVonGvkMw