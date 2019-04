Ian Cognito: la muerte de un comediante sobre el escenario que el público pensó que era parte de la actuación

BBC Mundo

13.04.2019

El comediante Ian Cognito estaba presentándose el jueves en el bar The Atic, en el sur de Reino Unido, cuando de repente se sentó en una silla, con la cabeza y los brazos echados hacia atrás.

Uno de los asistentes al show, John Ostojak, le dijo a la BBC que "solo 10 minutos antes de que (Cognito) se sentara, había bromeado sobre tener un derrame".

"Dijo: 'Imagínate que tienes un derrame y te despiertas hablando en galés'", contó Ostojak.

El presentador del bar, Andrew Bird, añadió que Cognito también había dicho "imagínense si me muero en frente de todos ustedes".

Entonces, cuando el comediante quedó inconsciente, los miembros del público pensaron que sus gestos eran "parte del acto" y continuaron riéndose.

Pero después de que pasaron unos cinco minutos, la gente empezó a preocuparse.

Sad to hear about Ian Cognito. I hung with him a good few times in the past, and he was always fascinating and hilarious company. RIP Cogs — Katy Brand (@KatyFBrand) 12 de abril de 2019

"Triste por la noticia de Ian Cognito. Pasé tiempo con él unas cuantas veces y siempre era fascinante y una compañía hilarante. RIP Cogs", tuiteó el viernes la comediante británica Katy Brand.

Bird subió al escenario para ver si su compañero estaba bien.

"Todos, incluido yo, pensábamos que estaba bromeando", contó. "Incluso cuando le toqué el brazo, esperaba que dijera 'boo'".

Pero Cognito no reaccionó y Bird consiguió que alguien llamara una ambulancia.

Mientras tanto, dos enfermeras que estaban entre el público empezaron a practicarle compresiones torácicas.

Cuando el Servicio de Ambulancias del Centro Sur de Reino Unido llegó a atender a Cognito, lo declaró muerto en el escenario.

No se reveló la causa de muerte del comediante.

"Un comediante de verdad"

Cognito no se sentía bien antes de su actuación, de acuerdo a Bird, pero insistió en salir al escenario.

"Era como su yo de siempre, con su voz fuerte. (Mientras lo veía) pensaba que estaba dando una buena actuación", dijo.

Just heard about Ian Cognito, I saw him one once in stage years ago and was in awe, he was as epic as his reputation. Rebellious and brilliant. I heard he passed away after being on stage. He even died like a fucking legend. Far far too soon. Love to his family. — Luisa Omielan (@luisaomielan) 12 de abril de 2019

"Acabo de enterarme de lo de Ian Cognito. Lo vi una vez en el escenario hace años y estaba asombrada, era tan épico como su reputación. Rebelde y brillante. Escuché que falleció después de estar en el escenario. Incluso murió como una p* leyenda. Muy muy pronto. Envío mi amor a su familia", escribió la comediante Luisa Omielan el viernes.

Ostojak también dijo que el comediante había hecho "una muy buena actuación" y que la gente salió sintiéndose muy mal.

"Nos quedamos allí sentados durante cinco minutos observándolo, riéndonos de él", lamentó.

Sus colegas comediantes lo han descrito como un "comediante de verdad" y destacado su apoyo a otros comediantes prometedores.

La comediante y autora británica Shappi Khorsandi dijo que su muerte había sido "un golpe muy triste", y que Cognito había sido "una de las personas que hizo que la comedia fuera brillante".

Such a sad shock. Ian Cognito has died. One of the people who made this job brilliant from the very beginning has gone. I got so excited to be on bills with him and watch him work and have a beer after. And those eyes! Those beautiful eyes. Much love to all friends and family xx — Shappi Khorsandi (@ShappiKhorsandi) 12 de abril de 2019

Cognito, cuyo nombre real era Paul Barbieri, nació en Londres en 1958.

Había actuado desde mediados de la década de 1980 y era muy respetado en el circuito de la comedia.

Vivía en Bristol y en 1999 ganó el Time Out Award de comedia (entregado por la revista de ocio Time Out hasta 2006).