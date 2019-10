"Impeachment" a Trump: la furiosa reacción del presidente de EE.UU. contra Biden, los congresistas demócratas y los medios de comunicación

BBC Mundo

03.10.2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este miércoles toda su furia ante los primeros avances de la investigación en el Congreso para su posible "impeachment" o juicio político.

Durante una comparecencia frente a la prensa junto al primer ministro finés, Sauli Niinistö, arremetió contra Joe Biden, su posible rival en las elecciones de 2020, contra los medios de comunicación, a los describió como "corruptos" y contra los legisladores demócratas, a los que acusó de "traición".

La investigación arrancó por solicitud de congresistas demócratas tras filtrarse una charla en la que supuestamente Trump presionó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para obtener información comprometedora sobre el demócrata Joe Biden, uno de sus oponentes políticos de cara a las elecciones del próximo año.

La Casa Blanca divulgó el miércoles pasado los detalles de la conversación, que tuvo lugar el 25 de julio. Estos muestran cómo el presidente estadounidense le pidió a su homólogo ucraniano investigar al precandidato presidencial demócrata Joe Biden, cuyo hijo trabajaba para una empresa de gas en Ucrania.

Ahora, los comités del Congreso están solicitando documentos relacionados con dicha llamada.

Y ante eso, el presidente estadounidense acusó a los líderes del Partido Demócrata de deshonestidad y hasta de traición.

¿Qué dijo Trump?

Durante una rueda de prensa, dijo que Biden y su hijo son "descaradamente corruptos".

Y dirigió la mayoría de su furia contra el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, llamándolo "turbio Schiff", y afirmando que "debería renunciar a su cargo en deshonra".

"Francamente, deberían investigarlo por traición".

La llamada telefónica entre Trump y Zelensky forma parte de una denuncia presentada por un funcionario estadounidense en contra de Trump que acabó dando pie al inicio del proceso de investigación en contra del mandatario.

En relación a eso, Trump dijo este miércoles que fue Schiff el que "ayudó a redactar" la queja, y que lo hizo "sin ofrecer evidencia alguna".

Y añadió que solo los informantes "legítimos" deberían ser protegidos.

"Este país tiene que enterarse de quién fue esta persona, porque esa persona es un espía, en mi opinión".

Asimismo, calificó toda la investigación de "engaño", un "crimen fraudulento contra el pueblo estadounidense", mientras sostuvo que él "siempre cooperaría", con el Congreso.

El día antes, por la noche, escribió en su cuenta de Twitter que estaba siendo víctima de un "golpe (de Estado)".

Trump insiste en que la conversación mantenida con Zelensky es "perfectamente correcta" y que no hubo presión alguna contra un país extranjero para obtener réditos políticos.

En la comparecencia del miércoles el presidente también tuvo un altercado con un corresponsal de la agencia Reuters en la Casa Blanca, quien le preguntó qué era lo que consideraba traición.

Con el presidente finlandés incómodamente al lado, Trump respondió que hay quien cree que es "un genio muy estable" y que él "probablemente estaría tomando acción legal" contra aquellos que participaron en la investigación sobre Rusia.

Cuando el periodista insistió con su pregunta, Trump lo interrumpió diciendo: "No sea grosero".

Con anterioridad, el presidente de EE.UU. desfogó en Twitter contra la más poderosa política demócrata, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y contra Schiff acusándolos de concentrarse en "escoria".

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!