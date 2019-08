Incendios en el Amazonas: 3 razones por las que esta región es tan importante (aunque realmente no sea "el pulmón del mundo")

BBC Mundo

24.08.2019

El pulmón del mundo está en llamas.

Palabras más, palabras menos, esta frase ha sido repetida por líderes políticos, celebridades, medios, organizaciones conservacionistas y gente del mundo entero consternados por los incendios que afectan a la Amazonía desde hace más de dos semanas.

Sin embargo, hay varios aspectos en esa expresión que no son correctas.

Para empezar está el tema del "pulmón".

El sistema respiratorio toma oxígeno y libera dióxido de carbono. Es decir que, en todo caso, la metáfora con la fotosíntesis debería ser con un pulmón invertido.

Pero tampoco sería correcto decir que la selva amazónica es el pulmón invertido del mundo.

En todo caso, ese título le pertenece a los mares y océanos, particularmente a unos organismos microscópicos que habitan allí.

"Sabemos que los fitoplancton a nivel de superficie (...) contribuyen con entre el 50 y 80% del oxígeno en la atmósfera de la Tierra", dice un informe publicado en 2018 por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.

"Estos plancton también absorben grandes cantidades de dióxido de carbono del aire", dice el texto, agregando que "según algunas estimaciones, (alcanza a) cerca de un tercio de todo el dióxido de carbono producido por los humanos".

Entonces, cuando se dice que la Amazonía es responsable de la producción del 20% del oxígeno de la atmósfera, aunque sea cierto, eso no lo convierte en "el pulmón" sino en "un" pulmón (invertido) del planeta.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big