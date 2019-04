iPad bloqueado: el curioso caso del niño que deshabilitó la tableta de su padre por 48 años

BBC Mundo

10.04.2019

"iPad desactivado. Prueba nuevamente en 25.536.442 minutos".

Ese es el mensaje que apareció en la pantalla de la tableta electrónica de un escritor estadounidense luego de que su hijo de 3 años colocara una contraseña errónea insistentemente.

No se sabe exactamente cuántas veces el niño escribió mal la clave pero logró bloquear el dispositivo por unos 48 años y medio, hasta 2067.

El escritor Evan Osnos, que trabaja en la revista estadounidense The New Yorker, publicó el pasado 6 de abril una foto en Twitter con el mensaje del iPad pidiendo ayuda.

Y recibió cientos de respuestas. Algunas graciosas y otras con consejos de cómo resolver el problema.

"Viajar en el tiempo es tu mejor opción", escribió un usuario.

"Eres libre. Piensa en todo lo que puedes hacer en este tiempo", dijo otra usuaria.

"Sí. Resulta que el programa para liberarse de un iPad es un niño", bromeó el mismo Osnos.

El sitio oficial de Apple explica que "si se ingresa la contraseña incorrecta en un dispositivo iOS demasiadas veces, este quedará bloqueado y aparecerá un mensaje diciendo que el dispositivo está desactivado".

Si se llegó a este punto, "los datos del dispositivo se habrán borrado", dice el mensaje.

"Para recuperar el uso del dispositivo, se deberá eliminar el código de acceso (contraseña) realizando una restauración", informa Apple.

La semana pasada, Osnos escribió en Twitter que aparentemente resolvió el problema con el iPad y agradeció a todos por la ayuda.

