Irán vs. Estados Unidos: ¿qué dice el derecho internacional del ataque mortal contra Soleimani y la posterior respuesta de Teherán?

09.01.2020

La Casa Blanca asegura que Donald Trump ordenó matar al general Qasem Soleimani el pasado 3 de enero para "disuadir futuros planes de agresión de Irán".

La prometida "severa venganza" de Irán, por el momento, ha consistido en lanzar una serie de misiles el miércoles contra dos bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses. Dice Teherán que "en defensa propia".

El ataque iraní no causó víctimas mortales y tanto Washington como Teherán parecen decididos a rebajar la tensión y acallar los tambores de guerra que resuenan desde el asesinato de Soleimani.

Pero ¿cuál es la base legal para justificar el ataque estadounidense contra Soleimani y la respuesta iraní?

Ambos países han hecho alusión a la "legítima defensa" para justificar sus acciones.

Irán citó en concreto al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que está dentro del Capítulo VII dedicado a la "acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión".

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched. We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

El artículo 51 que citó en su tuit el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javd Zarif, establece: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Este artículo tiende a ser interpretado de diferentes formas por los gobiernos, advierten expertos en derecho.

Así, Estados Unidos también considera que el documento de la ONU ampara su decisión de matar al general iraní.

"En el caso de Soleimani, EE.UU. alega que actuó en defensa propia para evitar ataques inminentes, una categoría de acción que, de ser cierta, generalmente se ve como admisible bajo la Carta de Naciones Unidas", señala Dapo Akande, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oxford (Reino Unido) y codirector del Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de Oxford.

Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, tuiteó su opinión sobre este punto:.

The test for so-called anticipatory self-defence is very narrow: it must be a necessity that is “instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment of deliberation”. This test is unlikely to be met in these particular cases. (6)