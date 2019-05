Jeopardy: el apostador profesional que halló la fórmula para ganar en el popular concurso de televisión de EE.UU.

BBC Mundo

01.05.2019

Durante las décadas que lleva al aire, Jeopardy —el icónico concurso de preguntas y respuestas de la televisión estadounidense—nunca había tenido un participante como el apostador profesional James Holzhauer.

Este joven no solo se convirtió en el segundo participante en ganar más de US$1 millón de una sola vez, sino que también marcó un hito al terminar su serie de juegos múltiples más rápido que nadie en la historia del programa.

Hasta el momento, nadie ha sido capaz de igualar al apostador de deportes de Las Vegas, quien estuvo entrenando durante años para su momento de fama.

"Desde 2012 pensé seriamente en cómo participar ante una posible aparición en Jeopardy", dijo Holzhauer a BBC News en un correo electrónico durante su racha ganadora.

"Analicé algunas estadísticas sobre la mejor forma de manejar el tablero de juego, y eso apoyó mi estrategia", agregó.

Holzhauer, quien tiene un título en matemáticas de la Universidad de Illinois, se preparó para acertar las categorías del juego leyendo librosinfantiles.

