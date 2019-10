"Joker": por qué genera tanta polémica la violencia que se muestra en la película sobre el villano de Batman

BBC Mundo

01.10.2019

"¿Por qué están tan serios?"

Podría ser una pregunta del Joker, conocido en América Latina como El Guasón, a los que han mostrado su rechazo a la última película sobre este icónico personaje de los cómics, que se estrena este fin de semana en gran parte del mundo.

El filme, que tiene a Joaquin Phoenix en el papel del supervillano del universo de Batman y está dirigido por Todd Phillips (el mismo de "¿Qué pasó ayer?"), trata sobre el origen de este oscuro personaje y su transición hacia el mundo del crimen.

Aún sin estrenarse, ya ha sido elogiada por una parte de la crítica: ganó sorpresivamente el León de Oro en el reciente Festival de Cine de Venecia.

Pero, a la vez, los temas que trata el filme han generado una enorme controversia. Son muchos en Estados Unidos los que aseguran que glorifica la violencia y temen que pueda inspirar a jóvenes a cometer los actos que en él se retratan

Esta polémica ocurre en un país donde se han cometido 2.220 tiroteos masivos desde el ataque en 2012 a la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut.

Una de las voces más sonoras ha sido la de los familiares de las víctimas fatales del tiroteo de Aurora, Colorado, en el que perdieron la vida 12 personas mientras asistían al estreno de la película "Batman: el caballero de la noche asciende", el 20 de julio de 2012.

"Queremos dejar en claro que apoyamos su derecho a la libertad de expresión. Pero, como cualquiera que haya visto una película sobre cómics puede decir, un gran poder viene acompañado de una gran responsabilidad", se lee en el comunicado enviado al estudio Warner Bros., productor de la película, por parte del grupo de familias.

"Es por esto que estamos pidiendo a Warner Bros. que usen su poder, influencia y su plataforma para trabajar junto a nosotros en hacer que las armas de fuego sean más difíciles de conseguir".

Por su parte, la compañía, que es dueña de todo el catálogo de DC Cómics (que incluye a Superman, Batman y la Mujer Maravilla), respondió en un comunicado que "reconocía que la violencia armada era un problema crítico de nuestra sociedad".

Y agregó: "Al mismo tiempo, Warner Bros. cree que una de las funciones de la narración de historias es generar conversaciones difíciles sobre temas complejos. No se equivoquen: ni el personaje de ficción Joker ni la película respaldan la violencia de ningún tipo en el mundo real".

Pero, ¿por qué está causando tanta controversia una película que es sobre un cómic?

El personaje del Joker es reconocido como el némesis y principal rival de Batman dentro del universo del llamado "Caballero de la noche".

En más de 70 años (fue creado en 1940), ha estado en el cine y en la televisión en la piel de actores reconocidos como Jack Nicholson, Heath Ledger (quien murió en 2008, después de interpretarlo en "El caballero oscuro") y Jared Letto.

El filme de Phillips es el primero que se concentra enteramente en este personaje (y no está anunciada la presencia de Batman en él).

Está ambientado en los años 80 y trata sobre la conversión de Arthur Fleck, un aspirante a comediante que es interpretado por un elogiado Phoenix, en el psicópata asesino apodado El Jóker.

Y es aquí donde arrancan los problemas: la extrema violencia y su posible justificación.

La crítica de cine y experta en cómics Heather Antos señaló: "No fue hace mucho que un joven blanco que se sentía aislado socialmente se vistió como El Joker y le disparó a decenas de personas dentro de una sala de cine en Colorado".

Y Antos añadió el comentario de una espectadora llamada Rachel Miller: "No se si son los tiempos adecuados para una película que retrata a un hombre blanco que se convierte en un asesino en serie que es producto de las fallas fallo en el sistema, la inestabilidad mental y el aislamiento social".

Es una opinión que comparten quienes no se quedaron en los dos adelantos del filme -en los que se basan la mayoría de las objeciones- sino que vieron la película completa.

Stephanie Zacharek, de la revista Time, señaló que la película era culpable de una "idiotez agresiva y posiblemente irresponsable".

Mientras que el crítico de VarietyOwen Gleiberman dijo que se trata de "un producto que coquetea con el peligro: le da al mal una máscara de payaso, convirtiéndola en la forma más enferma posible de lo que es agradable".

There will be before Joker. And there will be after Joker. I don't know if the world is ready for this movie. Or maybe it is? It is GNARLY. It is crazy. It is audacious. It doesn't hold back. Wow. I can't believe it exists. But it does. And it's coming.