Joven se metió en una casa abandonada para fumar marihuana y se encontró con un tigre

BBC Mundo

13.02.2019

Su plan de martes en la tarde era meterse en una casa abandonada en Houston, Estados Unidos, para fumar marihuana y pasar el rato sin que nadie lo molestara.

Sin embargo, cuando el hombre caminaba por la casa despreocupadamente, se encontró de frente con una jaula que contenía un enorme tigre.

De inmediato se comunicó con las autoridades locales, pero estas, al escuchar lo que había pasado, pensaron que el hombre estaba alucinando o gastándoles una broma.

"Le preguntamos si estaba bajo los efectos de la droga o de verdad había visto a un tigre", le dijo a la cadena ABC Jason Alderete, vocero de la Policía de Houston.

Ante la insistencia del hombre, los uniformados fueron a la vivienda señalada y descubrieron que el felino era real.

Right now we’re outside of @BARCHouston waiting for the tiger to be transported to an undisclosed animal sanctuary which will hopefully be the tiger’s forever home. They’re not telling us exactly where it’s heading because of the ongoing investigation. #khou11 #htownrush pic.twitter.com/MO9KIqBZoc