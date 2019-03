Joven se suicidó un año después de escapar de la masacre de Parkland por sentir "culpa por sobrevivir"

Desarrollo Internet

24.03.2019

Un año después, la tragedia volvió a golpear a la escuela Stoneman Douglas de Parkland, en Florida.

Sydney Aiello, una de las estudiantes que en 2018 sobrevivió al tiroteo en el que murieron 17 personas, se suicidó el pasado fin de semana.

Según su madre, la joven de 19 años sufría el síndrome conocido como "la culpa del sobreviviente" y le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático tras la masacre.

Este síndrome afecta a personas que se sienten culpables por sobrevivir a eventos traumáticos que otros no pudieron superar.

Sydney era la mejor amiga de Meadow Pollack, una de las víctimas del tiroteo y a quien dedicó entonces una publicación de homenaje en su cuenta de Facebook.

"La bella Sydney, con un futuro tan brillante, nos fue arrebatada demasiado pronto", escribió en Twitter Hunter Pollack, hermano de Meadow.

"Fue devastador enterrar a otra bella y joven persona hoy en Parkland. Nuestra comunidad está pasando de nuevo por la tragedia".

"Descansa en paz, Sydney. Por favor, cuida de mi hermana", agregó.

A little more than a year after this photo was taken, both are gone.



In February, Meadow was killed in the Parkland shooting. This week, Sydney took her own life.



Please consider donating to her family to help cover some of the funeral costs. https://t.co/qxeUeFLhx1 pic.twitter.com/xSnMPAU0bD