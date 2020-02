Kaia Rolle: el video de una niña de 6 años siendo arrestada y esposada que causa conmoción en Estados Unidos

Desarrollo Internet

27.02.2020

Esta semana salió a la luz un inquietante video que muestra a Kaia Rolle, una niña de seis años, siendo arrestada en septiembre de 2019 mientras le decía al agente que no quería ir a la cárcel.

Las imágenes, capturadas por la cámara corporal de un miembro de la Policía de Orlando, en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, han causado polémica y abierto un debate en torno a la edad mínima aceptable para ser arrestado.

Aunque el incidente ocurrió el pasado 19 de septiembre, la familia de Kaia decidió compartir el video con los medios de comunicación este lunes.

Los abogados de la familia le dijeron a la BBC que hicieron públicas las imágenes porque querían mostrar cómo se desarrolló el arresto.

La estudiante de primer grado fue detenida por presuntamente haber tenido un berrinche y haber golpeado a tres empleados de la escuela Luscious and Emma Nixon Academy de Orlando.

“What are those for?” – Kaia, age 6



“They’re for you.” – An Officer



“Don’t put handcuffs on!” – Kaia, age 6



“I want to stay at school!” – Kaia, age 6



“Help me, PLEASE!” – Kaia, age 6



“PLEASE! HELP ME!” – Kaia, age 6



“PLEASE LET ME GO!” – Kaia, age 6



This is CHILD ABUSE. pic.twitter.com/tOcDWO2NAq