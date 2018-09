La conmovedora foto de un niño con su padre muerto en India con la que se recaudaron US$43.000 en un día

BBC Mundo

19.09.2018

La fotografía de un niño llorando junto al cuerpo sin vida de su padre conmovió esta semana a los usuarios de las redes sociales en India.

Tanto, que se logró recaudar más de tres millones de rupias (US$43.829) para ayudar a su familia en un solo día.

La foto fue compartida en Twitter más de 7.000 veces.

Detrás de ella está la historia de Anil, un hombre indio de 27 años que trabajaba en el alcantarillado en la capital, Nueva Delhi, y quien murió víctima de un accidente cuando la cuerda que usaba para bajar a una alcantarilla se rompió, provocando su caída.

Según algunas estimaciones, alrededor de 100 trabajadores del alcantarillado mueren en India cada año.

Los sindicatos han denunciado que esto se debe a que muchos no cuentan con el equipo de seguridad adecuado.

Shiv Sunny, un reportero del diario The Hindustan Times quien tuiteó la foto el lunes, dijo a la BBC que estaba "conmocionado" cuando vio al hijo del hombre, que tiene 11 años.

"El chico se acercó al cuerpo de su padre en el crematorio, removió la sábana de su rostro, sostuvo sus mejillas con ambas manos, solo dijo 'papá' y comenzó a llorar", relató en su tuit.

Sunny dijo que tomó la fotografía minutos antes de que Anil, quien solo usaba un nombre, fuera incinerado.

"Soy reportero de crímenes y he visto muchas tragedias. Pero esto es algo que nunca había visto".

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.



The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial