La curiosa manera en que varios sapos se salvaron de una tormenta en Australia

31.12.2018

Los animales tienen su propia manera de escapar a un desastre natural.

Y un grupo de sapos de caña en Australia no lo podía haber probado con mayor gracia e ingenio.

Este domingo le han dado la vuelta a las redes sociales las imágenes de unos diez sapos montados sobre el lomo de una pitón.

Los anfibios intentaban escapar de una presa desbordada en la propiedad de una familia, en la ciudad de Kununurra. Pero aparentemente no estaban de ánimo para andar, así que decidieron "tomar un aventón".

Paul Mock filmó la extraña escena después de una fuerte tormenta eléctrica el domingo por la noche, cuando cayeron unos 7 centímetros de lluvia en apenas una hora.

Mock envió las imágenes a su hermano Andrew, quien las publicó en Twitter.

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5