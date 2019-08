La disculpa de Versace por la camiseta que desató una polémica en China

BBC Mundo

12.08.2019

La lujosa marca de moda Versace se vio obligada a pedir disculpas después de que el diseño de una de sus camisetas pareciera implicar que Hong Kong y Macao eran territorios independientes.

Luego de enfrentar airadas críticas en las redes sociales de China, Versace reconoció el error y frenó la venta de la prenda.

La empresa declaró que "respeta la soberanía del Estado territorial de China".

Versace es la más reciente compañía internacional en enfrentar la ira de Pekín por no adherirse a los reclamos territoriales chinos.

Las camisetas, cuyas imágenes fueron compartidas en las redes sociales, estaban impresas con textos en inglés que agrupaban diferentes ciudades del mundo con sus respectivos países, por ejemplo, Milan-ITALY (Milán-Italia), Barcelona-SPAIN (Barcelona-España) o Los Angeles-USA (Los Ángeles-EE.UU.).

Entre estos textos también se encontraban las ciudades de Hong Kong y Macao pero sin estar relacionadas a China: aparecían como Hong Kong-HONG KONG y Macao-MACAO.

El gobierno deChina se ha vuelto cada vez más estricto en la vigilancia de cómo las empresas internacionales describen a Hong Kong, que forma parte de China pero tiene un estatus especial que le brinda a sus ciudadanos mayor autonomía que a los que viven en el territorio continental.

Macao, por su parte, es una región administrativa especial de China.

The Company apologizes for the design of its product and a recall of the t-shirt has been implemented in July. The brand accepts accountability and is exploring actions to improve how we operate day-to-day to become more conscientious and aware. pic.twitter.com/5K8u3c4Dbm