La emotiva declaración de Joel Souza, director de la película en la que Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins

BBC Mundo

23.10.2021

El director de cine Joel Souza dijo este sábado que está "destrozado por la pérdida" de su "amiga y colega" Halyna Hutchins tras un accidente con un arma de fuego.

Es la primera declaración de Souza desde que ocurrió el accidente el jueves pasado en el set de Rust, la película que dirigía en Nuevo México, Estados Unidos.

Hutchins murió y Souza resultó herido cuando el actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería que contenía una bala real.

Souza agradeció a sus seguidores por su "efusión de afecto".

Qué pasó

Según registros judiciales, Dave Halls, asistente de dirección, no sabía que la pistola de utilería contenía munición real. Le entregó el arma a Baldwin y le dijo al actor que era seguro dispararla.

Hutchins, directora de fotografía de 42 años, recibió un disparo mortal en el pecho en el accidente del jueves en el set de la película, en Santa Fe.

Souza, de 48 años, que estaba detrás de Hutchins, quedó herido en el hombro, fue atendido en un hospital y luego fue dado de alta.

Hutchins estudió periodismo en Kiev y cine en Los Angeles.

La policía todavía está investigando el accidente y no se han presentado cargos contra nadie.

Qué dijo Souza

En su declaración, Souza dijo: "Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega, Halyna. Ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa, luchó por cada centímetro y siempre me empujaba a ser mejor".

"Mis pensamientos están con su familia en este momento tan difícil. Me siento honrado y agradecido por la gran cantidad de afecto que hemos recibido de nuestra comunidad cinematográfica, la gente de Santa Fe y los cientos de extraños que se han acercado... Definitamente ayuda en mi recuperación", agregó.

El viernes, Baldwin, quien era el protagonista y productor de la película, dijo que estaba "cooperando plenamente" con la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe.

"Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna", escribió en Twitter.

En Rust, Baldwin interpreta a un forajido cuyo nieto está condenado a la horca por un asesinato accidental.

Hutchins, de 42 años, era de Ucrania y creció en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico. Estudió periodismo en Kiev y cine en Los Ángeles. Fue directora de fotografía de la película de acción de 2020 Archenemy.

Deja a su esposo, Matthew, y a un hijo de nueve años.

Qué más se sabe sobre el accidente

Según Los Angeles Times, alrededor de media docena de miembros del equipo de cámara de Rust se habían marchado horas antes de la tragedia después de protestar por las condiciones de trabajo en el set de Bonanza Creek Ranch, cerca de Santa Fe.

Anteriormente, hubo al menos tres fallos de disparo de armas de utilería en el set, dijeron unas fuentes al Times.

Los trabajadores también se quejaron de que les habían prometido habitaciones de hotel en Santa Fe, pero una vez que comenzó la filmación del western, debían conducir 80 km desde Albuquerque todas las mañanas.

El accidente fatal ocurrió en el set de la película "Rust", en Nuevo México.

La BBC obtuvo un documento que muestra qué miembros del equipo estaban programados para estar en el set el día del accidente.

El registro nombra a Hannah Gutierrez Reed, miembro del equipo responsable de revisar las armas de fuego.

Gutierrez Reed tiene menos de 30 años y recientemente había desempeñado el puesto por primera vez, en la película The Old Way.

En un podcast en septiembre dijo que casi había rechazado ese trabajo "porque no estaba segura de si estaba lista... pero al hacerlo, salió muy bien".

