La emotiva portada de The New York Times con los nombres de los 100 mil muertos por COVID-19

BBC Mundo

24.05.2020

"Las muertes en EE.UU. se acercan a las 100.000, una pérdida incalculable", es el titular con el que The New York Times abre su edición de este domingo.

Debajo, un sencillo pero poderoso homenaje a los muertos por Covid-19 en el país más golpeado por la pandemia: una interminable lista de nombres acompañados por una breve descripción de cada víctima.

"Marion Krueger, 85 años, Kirkland, Washington, bisabuela de risa fácil"…

"Florencio Alamazo Morán, 65, Nueva York, un ejército de un solo hombre"…

"Bassey Offiong, 25, Michigan, veía a sus amigos cuando estaban muy mal y les sacaba lo mejor"...

El listado ocupa toda la portada y continúa en páginas interiores.

El objetivo: representar el elevado número de víctimas de coronavirus en EE.UU. de una forma que transmitiera la vastedad y variedad de las vidas perdidas.

"No eran simples nombres en una lista. Eran nosotros", se lee en la brevísima introducción al listado.

