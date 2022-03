La escritora JK Rowling responde a los comentarios de Putin sobre ella y la cultura de la cancelación

BBC Mundo

25.03.2022

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Occidente de "intentar cancelar" a su país y, entre otros argumentos, citó los ataques recibidos por la escritora británica JK Rowling por sus opiniones sobre identidad de género.

"Hoy tratan de cancelar a un país milenario; estoy hablando de la discriminación progresiva contra todo lo relacionado con Rusia", alegó Putin en unas declaraciones televisadas, en las que mencionó la música y la literatura rusas.

Putin comparó la actual "cultura de cancelación" con la quema de libros de los nazis en la década de 1930 y también mencionó otro ejemplo más reciente: el de JK Rowling.

Aseguró que la autora británica fue "cancelada" porque "no satisfacía las demandas de los derechos de género".

Rowling enfrentó en 2020 una oleada de críticas por sus puntos de vista sobre temas relacionados con las personas transgénero.

Entonces declaró que le preocupaba un "nuevo activismo trans" que, a su juicio, estaba "presionando para erosionar la definición legal de sexo y reemplazarla por género".

La autora respondió este viernes a Putin compartiendo en redes sociales un artículo sobre Alexei Navalny, el político opositor condenado esta semana a 9 años de prisión en Rusia.

"Posiblemente los mejores para criticar la cultura de la cancelación occidental no sean aquellos que actualmente matan a civiles por el 'crimen de oponer resistencia', o que encarcelan y envenenan a sus críticos".

Acompañó su tuit con el hashtag #IStandWithUkraine ("yo estoy con Ucrania").

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW