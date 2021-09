La foto que compartió Liam Gallagher, exlíder de Oasis, tras "caerse de un helicóptero"

BBC Mundo

19.09.2021

Liam Gallagher, exlíder de la banda de rock inglesa Oasis, comunicó a su fanáticos que sufrió un accidente en helicóptero tras su actuación en un festival de música este sábado en Isla de Wight, Reino Unido.

A través de su cuenta de Twitter, Gallagher compartió una foto de su rostro amoratado y con parches en la nariz.

El músico de 48 años bromeó diciendo que la imagen podría aparecer en la portada de su próximo álbum en solitario.

Además, se comparó a sí mismo con el fallecido baterista de The Who, Keith Moon, quien era famoso por su comportamiento salvaje.

Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk