La foto que se le adelantó 65 años al popular meme del “novio distraído”

BBC Mundo

26.02.2019

Si esta imagen de una "novia distraída" te resulta familiar, no estás loco.

Tal vez nunca has visto una foto del sargento Louis Cappazzoli (izquierda), ni de los reclutas de la Marina de EE.UU. Nancy Kelley y Joe Ewing.

Pero seguramente hay algo en esta foto que sí reconoces: el sorprendente parecido que tiene la situación con el meme del "Novio distraído", que circula en redes sociales desde hace un par de años.

Este meme se ha vuelto tan popular que incluso la leyenda de la música country Dolly Parton lo tuiteó en 2018, con una referencia a una de sus canciones más icónicas, "Jolene".

La letra habla de Jolene, una mujer de una "belleza incomparable", a la que que la cantante le dice "te ruego por favor, no te lleves a mi hombre".

La foto del "novio distraído" fue tomada por el fotógrafo español Antonio Guillem en la ciudad catalana de Girona, en 2015, para un banco de imágenes.

Originalmente, Guillem la describió como "hombre desleal caminando con su novia y mirando fascinado a otra chica seductora".

Y a mediados de 2017, la foto comenzó a compartirse ampliamente en Twitter.

La imagen se usa generalmente para representar la sensación de codiciar algo que no tienes mientras ignoras lo que ya tienes.

En 2018, las redes sociales se llenaron de especulaciones de que Charles Chaplin era "el novio distraído" original, después de que se compartiera una imagen de su película "Día de paga" ("Pay Day"), de 1922.

Maybe something along these lines.. pic.twitter.com/c5LewVAZv0