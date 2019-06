La imagen viral que muestra un "inusual" deshielo en Groenlandia (y que reaviva las preocupaciones por los efectos del cambio climático)

BBC Mundo

19.06.2019

Con su trineo a cuestas, una manada de perros camina hacia una lejana cordillera en el noroeste de Groenlandia.

En la impresionante imagen, que se ha vuelto viral, parece como si los animales y el trineo atravesaran un piscina poco profunda de agua azul cristalina. Debajo de sus pies, una capa helada de 1,2 metros de espesor.

La semana pasada, las temperaturas en Groenlandia se dispararon tan por encima de los niveles normales que aproximadamente la mitad de la superficie de la capa de hielo se derritió.

El hielo marino alrededor de la isla también se ha visto impactado por el aumento de las temperaturas.

Steffen Olsen, un científico del clima del Instituto Meteorológico de Dinamarca (DMI), es el autor de la imagen capturada el 13 de junio cuando estas condiciones de calentamiento alcanzaron su punto máximo.

La foto fue tomada mientras Olsen y sus compañeros intentaban recuperar su equipo de trabajo de una estación meteorológica, localizada en el área del fiordo de Inglefield, en el noroeste de Groenlandia.

Rasmus Tonboe, colega de Olsen, compartió la imagen en Twitter y les explicó a sus seguidores que lo que veían era producto de un "derretimiento rápido".

Debido a que el hielo marino es compacto y casi sin grietas, la imagen da la impresión de que los perros caminan sobre el agua, le dijo a la BBC Martin Stendel, investigador principal del Instituto.

El científico advirtió en su tuit que las comunidades de Groenlandia "dependen del hielo marino para el transporte, la caza y la pesca".

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA