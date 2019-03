Joven es atacada por un jaguar tras saltar la valla del zoológico para tomarse un selfie

BBC Mundo

10.03.2019

Quiso tomar la "foto perfecta" pero su osadía podría haberle costado muy caro.

Una mujer que saltó este sábado una verja de seguridad para tomarse un selfie junto a un jaguar en un zoológico en Arizona, Estados Unidos, fue atacada por el animal.

Afortunadamente, sus lesiones no resultaron de gravedad y su vida no corre peligro.

Según miembros del personal del zoo Wildlife World citados por la cadena local Arizona's CBS 5 News, la mujer se coló en el espacio reservado para el felino con la intención de hacerse una foto más de cerca.

La víctima fue entonces atacada por el animal, que le ocasionó profundas heridas en los brazos y la mantuvo acorralada contra la valla hasta que otro visitante del zoo pudo agarrarla y sacarla.

El director del zoológico, Mickey Ollson, dijo que "no hay manera de evitar que la gente salte las vallas".

"Están allí por una buena razón", dijo.

Confirmó que el mismo animal había atacado antes a otra persona que había cruzado la valla, pero no de manera tan grave.

Ollson anunció también que el incidente del sábado fue el resultado de un "error humano" (de la mujer), por lo que el animal no sería sacrificado.

Un video casero muestra a la mujer, de unos 30 años de edad, retorciéndose de dolor en el suelo.

A Phoenix woman suffers from injuries after a black jaguar swiped at her while she was taking a selfie. @TVMarci has the story. https://t.co/1ruDM6Q9U3 pic.twitter.com/80ksjVYNMu