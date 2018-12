La misteriosa luz azul que iluminó en el cielo de Nueva York

BBC Mundo

28.12.2018

Una misteriosa luz azul iluminó el cielo de Nueva York el jueves por la noche, desatando una oleada de especulaciones y teorías en redes sociales.

Algunos llegaron incluso a preguntarse si los alienígenas habían aterrizado.

"¿Alienígenas atacando el Empire State o la explosión de una planta de energía eléctrica en Queens?", se interrogó Daniel Fietta en Twitter.

Otros pensaron que algo sobrenatural podría estar detrás de la fantasmal luz.

"Alguien llame a los cazafantasmas", escribió Diane Sevenay.

"Atención a todos en la zona de Nueva York. Tus superpoderes comenzarán a desarrollarse en los próximos días. Por favor, no elijas ningún nombre de superhéroe con derechos de autor de Marvel o DC", bromeó Herb Marselas.

ATTENTION EVERYONE IN THE NEW YORK AREA



Your superpowers will begin to develop over the next few days



Please do not choose any superhero names that are copyright Marvel or DC — Herb Marselas (@HerbMarselas) 28 de diciembre de 2018

Así que el Departamento de Policía de Nueva York acudió a Twitter para informar que la extraña luz fue causada por algo mucho más terrenal: la explosión de transformador en una central eléctrica de Con Edison, en el barrio de Astoria, en el distrito de Queens.

"El incidente en Astoria fue resultado de una explosión de transformador. No hay lesionados, ni fuego, ni evidencia de actividad extraterrestre", informó la policía neoyorquina en Twitter.

Confirming incident in #Astoria was result of transformer explosion. No injuries, no fire, no evidence of extraterrestrial activity. Please continue to follow @FDNY and @Conedison — NYPD NEWS (@NYPDnews) 28 de diciembre de 2018

Y Con Edison arrojó más luz sobre el asunto

"Hubo un breve incendio eléctrico en nuestra subestación en la 20th Avenue & 32nd Street en Astoria esta noche, lo que provocó una caída de la transmisión en el área. Todas las líneas eléctricas que sirven al área están en servicio y el sistema es estable", detalló.