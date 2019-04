La obra que demuestra que Leonardo Da Vinci era ambidiestro

BBC Mundo

Leonardo Da Vinci escribía y pintaba con ambas manos.

Es decir, no era zurdo, como se pensaba hasta ahora.

Esta es la conclusión a la que llegó un equipo de expertos tras analizar uno de los primeros dibujos del artista toscano.

Se trata del Paesaggio, más conocido como 8P por su número de inventario, una obra que se encuentra en la Galería de los Uffizi de Florencia.

Es el primer trabajo fechado (5 de agosto de 1473) de Da Vinci y muchos lo consideran su primer dibujo famoso.

