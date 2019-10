La preocupación por el destino de las 50 bombas nucleares que Estados Unidos almacena en Turquía, cerca de la frontera con Siria

BBC Mundo

17.10.2019

Era un tuit, pero casi parecía una declaración de guerra económica.

El mensaje escrito por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 7 de octubre incluía la amenaza expresa de "destruir y arrasar completamente" la economía de Turquía si este país decidía hacer cualquier cosa que él en su "gran e inigualable sabiduría" considerase que traspasa los límites.

Con sus palabras, el mandatario estadounidense parecía querer contener el alcance de la invasión que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan tenía previsto ejecutar en el norte de Siria para establecer una zona en la que no hubiera presencia de fuerzas kurdas, consideradas como una amenaza por Ankara.

Hasta entonces, el único impedimento para esa acción era la presencia en esa región de tropas estadounidenses, cuya retirada Trump justo acababa de anunciar.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...