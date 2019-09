Las Greta Thunberg latinas que luchan contra el cambio climático

BBC Mundo

29.09.2019

"¿Cómo se atreven? Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías".

El emotivo discurso de este mes de Greta Thunberg ante líderes mundiales en la ONU no solo representa la frustración de la activista sueca de 16 años.

También simboliza el desasosiego y la determinación de una generación de jóvenes a nivel global decidida a actuar ante la amenaza del cambio climático.

No solo han surgido líderes de Fridaysforfuture, el movimiento de huelgas estudiantiles de los viernes, en muchos países, sino que algunos de esos adolescentes fundaron ya sus propias organizaciones.

En BBC Mundo te invitamos a que nos cuentes quiénes son las y los adolescentes que al igual que Greta Thunberg están generando conciencia climática en tu país.

Y te invitamos a que conozcas a cuatro adolescentes latinos que impulsan la movilización contra el calentamiento global.

Alexandria Villaseñor, 14 años

Ser testigo de los incendios devastadores en California inspiró a Alexandria Villaseñor a liderar la primera huelga estudiantil contra el cambio climático en Estados Unidos.

Hace un año Villaseñor, que vive en Nueva York, vio de cerca por primera vez el impacto del cambio climático.

La adolescente de origen latino visitaba su ciudad natal, Davis, en California, cuando se disparó el incendio forestal devastador que mató más de 80 personas, destruyó cerca de 14.000 hogares y arrasó con la localidad de Paradise.

"Tengo asma y fue una experiencia aterradora. Debía permanecer en casa y si caminaba fuera me ardían los ojos".

La joven protesta cada viernes desde diciembre de 2018 frente a la sede de la ONU en Nueva York.

Inspirada por Greta Thunberg, la joven comenzó a protestar cada viernes, desde el 14 de diciembre de 2018, frente a la sede de Naciones Unidas, y lideró la primera huelga estudiantil contra el cambio climático en Estados Unidos.

La joven también fundó su propio organización, Earthuprising.org

"Mi generación sabe que el cambio climático es el mayor problema que deberemos enfrentar. Y es triste que debamos empujar a los líderes mundiales a actuar", afirmó la joven a la prensa estadounidense.

Jamie Margolin, 17 años

La falta de una respuesta adecuada tras el Huracán María en Puerto Rico, y sus propios problemas respiratorios por un incendio forestal fueron los catalizadores del activismo de Jamie Margolin.

La madre de Margolin es colombiana y su primera lengua es el español.

La adolescente vive en la ciudad de Seattle, en Washington, y cuando tenía 15 años fundó la organización This is Zero Hour, "Es la hora cero".

Cuando tenía 14 años, la joven ya trabajó como intérprete y traductora voluntaria del español al inglés en la sede local de la campaña presidencial de Hillary Clinton.

Margolin asegura que su activismo comenzó cuando fue testigo de dos eventos que le cambiaron la vida.

Uno fue la falta de respuesta efectiva al Huracán María, que devastó Puerto Rico en 2017.

Junto a otros 12 jóvenes, Margolin demandó al estado de Washington por "negar a los jóvenes su derecho constitucional a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

El otro fue la experiencia de tener dificultades para respirar cuando su ciudad, en el extremo noroeste de Estados Unidos, fue cubierta por una nube de humo proveniente de incendios forestales en la vecina Canadá.

"Los catalizadores fueron por un lado ver la inacción racista hacia Puerto Rico tras el Huracán María, sin que la prensa reconociera una causa climática, y sentir literalmente que no podía respirar durante dos semanas", señaló a la prensa estadounidense.

Junto a otros 12 jóvenes, la adolescente demandó al estado de Washington por "empeorar la crisis climática y de esa forma negar a los jóvenes su derecho constitucional a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

Chiara Sacchi, 17 años

Sacchi es parte del grupo de adolescentes que pidieron a la ONU en Nueva York que responsabilice a cinco de los países más contaminantes del mundo: Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía.

Chiara Sacchi, de Argentina, es una de los 16 jóvenes activistas, incluyendo a Greta Thunberg y Alexandria Villaseñor, que acaban de solicitar al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que responsabilice a cinco de los países más contaminantes del mundo: Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía.

Los adolescentes argumentaron en la cumbre de cambio climático en Nueva York que la falta de acción de esos Estados constituye una violación a los derechos de los niños.

Chiara vive en Haedo, en Buenos Aires, y asegura que inició su lucha contra el calentamiento global por los cambios climáticos locales.

"En los últimos años ha habido demasiadas tormentas y graves inundaciones", señaló la joven de Haedo, Buenos Aires.

"Recientemente el clima previamente moderado se ha vuelto extremo", señaló la adolescente al sitio Children vs. Climate Crisis. https://childrenvsclimatecrisis.org/

"En el verano es muy difícil estar fuera de casa. Todas las calles son de asfalto y eso hace que sea aún más caliente".

"Estamos bastante desesperados... no tenemos tiempo", agregó Sacchi. "No podemos considerar el mundo como lo hacemos ahora, no hay muros con el cambio climático. Estamos aquí, estamos todos juntos".

Bruno Rodríguez, 19 años

Bruno Rodríguez es el fundador de la organización Jóvenes por el Clima Argentina, que organiza en su país las huelgas estudiantiles de los viernes.

Bruno participó en Nueva York junto a Greta Thunberg de la primera Cumbre Juvenil del Clima de Naciones Unidas (Youth Climate Summit) y se reunió con cien líderes climáticos a nivel global.

"Muchas veces escuchamos que nuestra generación deberá resolver los problemas creados por los gobernantes actuales, pero no esperaremos pasivamente (...) Llegó la hora de que nosotros seamos los líderes.", señaló Rodríguez en la ONU.

"Debe ponerse fin a la contaminación criminal por las grandes corporaciones. Ya llegamos al límite. No queremos más combustibles fósiles".

"Vengo de un país de Latinoamérica. La historia de nuestra región es la de cinco siglos de saqueo. Para nosotros, el concepto de justicia ecológica y medioambiental está ligado al de derechos humanos, justicia social y soberanía nacional en relación a nuestros recursos naturales", agregó el joven en declaraciones a la prensa.