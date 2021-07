Las revelaciones del nuevo documental sobre Amy Winehouse 10 años después de su muerte

BBC Mundo

23.07.2021

Este viernes es el 10º aniversario de la muerte de Amy Winehouse, la icónica y rebelde cantautora británica que no pudo superar su dependencia de las drogas y el alcohol, al que sucumbió a los 27 años de edad.

En coincidencia con el aniversario, Janis Winehouse-Collins, la madre de Amy, ha narrado un nuevo documental sobre la vida de la estrella musical. En este se incluyen imágenes inéditas y entrevistas con sus más cercanas amistades y familiares.

Los padres de la artista, Mitch y Janis, se encontraron con el reportero musical de la BBC Mark Savage en uno de los clubes de Londres donde Amy se presentó, para hablar sobre cómo buscan recuperar la imagen de su hija.

El documental se llama Reclaiming Amy ("Reivindicando a Amy") y sus productores buscan mostrar aspectos diferentes de la fulgurante pero atribulada cantante, así como de sus padres, después del "bilioso" y "ácido" trato que recibieron en la prensa en los momentos de crisis de Amy Winehouse.

"Lo que estamos tratando de lograr es una imagen más completa de Amy", explica Mitch Winehouse sobre la cinta que muestra imágenes y declaraciones inéditas de la artista.

En anticipación del documental que se emite por el canal BBC 2 este 23 de julio -la fecha en que murió- los padres de Amy regresaron a Camden, la zona de clubes en el norte de Londres tan querida por la cantante.

"Recuerdo a Amy presentándose en este escenario (Jazz Café), el lugar estaba a reventar", relata Mitch.

Desde su primer disco Frank, lanzado en 2003, la crítica fue prácticamente unánime al elogiar la frescura, franqueza y perspicacia de sus letras.

Pero fue su segundo álbum, Back to Black (2006), el que la consagró como una espectacular y talentosa cantautora que saltó al estrellato internacional.

El álbum cosechó innumerables premios, incluyendo cinco Grammy en una ceremonia a la que no pudo asistir porque Estados Unidos no le permitió la entrada por sus antecedentes con las drogas.

Mitch y Janis, los padres de Amy Winehouse, hablaron con la BBC en el Jazz Café de Camden, Londres, escenario donde se presentó la cantante.

Implacable seguimiento de la prensa

Curiosamente las canciones de ese álbum no solo contienen las muestras de su increíble talento, sino además la cruda explicación de su atormentada personalidad, particularmente el sencillo Rehab ("Rehabilitación").

En esa canción, mostraba su reticencia a acudir a un centro de rehabilitación para alcohólicos, cantando abierta y descaradamente "No voy, no, no, no".

A partir de entonces la prensa no la dejó en paz, documentando sus excesos en bares y escenarios con una cobertura implacable.

"La llamaron borrachina, la llamaron yonqui, drogadicta", le cuenta Mitch a la BBC, señalando que eso era normal hace 10 o 12 años.

"Yo no creo que se pudieran salir con la suya hoy día. Creo que ahora hay más comprensión con los asuntos de salud mental, que no existía antes".

Durante esa época Mitch se volvió la cara pública de la familia, pero también fue duramente criticado por la manera en que manejó los asuntos profesionales y personales de Amy.

"Todavía recibo la crítica: 'Mataste a tu hija'", denuncia que le dice la prensa.

Mitch afirma que la prensa todavía critica la manera en que manejó la vida profesional y personal de Amy.

El documental no evade los momentos más oscuros de la cantante, pero tanto Mitch como Janis tratan de explicar las dificultades que puede enfrentar una familia cuando un ser querido está afligido por la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción.

"Se cometieron errores cuando Amy estaba enferma", reconoce Janis en un momento dado. "Solo en retrospectiva ahora me doy cuenta de lo poco que entendíamos".

Pero Mitch interviene para opinar que no se pueden considerar errores lo que ellos hicieron.

"No hay una manera buena o mala de tratar el asunto (la adicción)", asegura, añadiendo que las únicas personas que podrían entender eso son las personas que lidian con la adicción en su familia.

"Como familia nos rompíamos la cabeza, ¿cuántas veces tuvimos intervenciones familiares?, ya perdí la cuenta. ¿Cuantas veces la llevé a rehabilitación y ella se iba al día siguiente?", evoca.

Amy Winehouse tuvo un rápido ascenso al estrellato.

"Deseo de ser madre"

El documental también entrevista a las amigas más cercanas de Amy. Naomi Parry, Chantelle Dusette y Catriona Gourlay.

Esta última revela por primera vez que ella y Amy tuvieron una relación sentimental.

Aunque Mitch resalta que no puede comentar al respecto porque no sabía nada sobre la vida sexual de su hija, sí afirma que "Catriona y Amy era como hermanas. Eran mucho más que mejores amigas".

Naomi Parry dice por su parte que Amy quería ser madre, un hecho que queda confirmado con una secuencia de la cantante en el documental donde menciona tímidamente: "En 10 años quisiera tener un par de hijos".

Los padres de Winehouse mencionan que cada 23 de julio familia y amigos se reúnen en el cementerio y almuerzan allí en conmemoración de Amy.

"Los primeros 10 minutos nos ponemos a llorar y después de eso terminamos reventándonos de risa con una nueva anécdota de Amy", dice Mitch en un tono más de celebración que de tristeza.

"Mi broma es, 'ahora sé dónde está'", añade Janis, lo que su esposo califica de humor negro con una sonrisa.

"Pero es verdad", responde ella.

