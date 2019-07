Los tuits de Trump que generaron una ola de acusaciones contra el presidente por "racismo" y "xenofobia"

BBC Mundo

14.07.2019

Para los críticos de Donald Trump, la serie de mensajes que publicó el mandatario en Twitter este domingo supone un nuevo punto "bajo" en el nivel de "racismo" y "xenofobia" de su discurso.

Y es que el presidente de Estados Unidos usó la red social para criticar (sin nombrarlas directamente) a las congresistas demócratas de ascendencia extranjera, del grupo conocido como "El Escuadrón", en términos que causaron revuelo.

Trump afirmó que ellas "vinieron de países cuyos gobiernos son una total y completa catástrofe ", por lo que sugirió que se "regresen" a ellos.

Dijo además que la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, "estaría muy feliz de resolver rápidamente los arreglos de viaje gratis".

Esto sucede una semana después de que Pelosi se enfrentara con "El Escuadrón", integrado por cuatro mujeres demócratas de las cuales tres -Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley- nacieron y se criaron en EE.UU., mientras que Ilhan Omar se mudó al país cuando era niña.

Rashida Tlaib (centro), Alexandria Ocasio-Cortez (izq) and Ayanna Pressley (derecha) son parte del grupo llamado "El Escuadrón".

El comentarista político Josh Rogin dijo que lo dicho por el presidente es "un nuevo, terrible, racista y triste nivel bajo, incluso para Trump".

¿Qué escribió el presidente?

En un hilo de tres tuits, Trump expresó su rechazo ante lo que considera críticas "virulentas" de parte de las congresistas hacia él y Estados Unidos por la situación de la inmigración.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de julio de 2019

"Es muy interesante ver a congresistas demócratas 'progresistas', que originalmente provienen de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe, lo peor, los más corruptos e ineptos de cualquier parte del mundo (si es que tienen un gobierno que funcione), decirle ahora ruidosa y virulentamente a la gente de Estados Unidos, la nación más grande y poderosa del mundo, cómo se debe dirigir nuestro gobierno".

"¿Por qué no regresan y ayudan a arreglar los lugares totalmente quebrados e infestados por el crimen de los que vinieron? Luego vuelvan y nos muestran cómo se hace", continuó.

"Estos lugares necesitan su ayuda con urgencia, no pueden irse lo suficientemente rápido. ¡Estoy seguro de que Nancy Pelosi estaría muy feliz de organizar rápidamente los arreglos de viaje gratis!".

Trump no nombró explícitamente a las congresistas de las que hablaba.

Sin embargo, al citar a Pelosi deja entrever que se refiere a Ocasio-Cortez (de ascendencia puertorriqueña), Tlaib (hija de padres palestinos) y Omar (nacida en Somalia).

Pressley, la primera afroestadounidense electa al cargo por Massachusetts, no tiene ascendencia extranjera.

Ilhan Omar nació en Somalia, pero desde niña ha vivido en Estados Unidos.

La semana pasada, Pelosi se enfrentó con Ocasio-Cortez, quien acusó a la líder de la Cámara de cargar contra las mujeres de minorías raciales después de un desacuerdo entre los demócratas sobre un proyecto de ley de seguridad fronteriza.

¿Cuál ha sido la respuesta?

Pelosi, quien es presidenta de la Cámara de Representantes, citó los tuits de Trump y los describió como "xenófobos".

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again.



Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 14 de julio de 2019

"Cuando Donald Trump le dice a cuatro congresistas estadounidenses que regresen a sus países, reafirma que su plan de 'Hacer a EE.UU. grande otra vez' siempre fue hacer que EE.UU. sea blanco otra vez", señaló.

"Nuestra diversidad es nuestra fuerza y nuestra unidad es nuestro poder", agregó.

Tlaib, congresista del distrito 13 de Michigan, tuiteó haciendo un llamado al impeachment de Trump.

"¿Quieren una respuesta a un anárquico y fracaso total de presidente? Él es la crisis. Su peligrosa ideología es la crisis. Necesita ser sometido a impeachment", escribió.

Ocasio-Cortez tuiteó: "Además de no aceptar al Estados Unidos que nos eligió, no puede aceptar que tampoco le tememos".

Por su parte, Omar le dijo al presidente: "Usted está avivando el nacionalismo blanco porque está enojado porque personas como nosotras estamos participando en el Congreso y luchando contra su agenda llena de odio".

Omar calificó a Trump como "el peor, más corrupto e inepto presidente que jamás hayamos visto".

En tanto, Pressley acompañó una imagen del tuit de Trump con un mensaje: "Así es como se ve el racismo. Nosotros somos como se ve la democracia".

THIS is what racism looks like. WE are what democracy looks like. And we’re not going anywhere. Except back to DC to fight for the families you marginalize and vilify everyday. pic.twitter.com/vYzoxCgN0X — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) 14 de julio de 2019

Pocos republicanos hicieron comentarios de forma inmediata.

La columnista y simpatizante de los republicanos Meghan McCain, hija del fallecido senador John McCain de ese partido, también señaló: "Esto es racista".

"Incluso si se tratara solo de la Rep. Omar, aún sería racista. No le decimos a la gente a la que le hemos dado la bienvenida a este país que 'se regrese'", sostuvo.

Varios de los aspirantes demócratas a la nominación de su partido para las elecciones presidenciales de 2020 también condenaron los comentarios de Trump.

La senadora Elizabeth Warren dijo que el "comentario vil" es un "ataque racista y xenófobo". Beto O'Rourke secundó la idea de que es racismo y añadió: "estas congresistas son tan estadounidenses como usted".

