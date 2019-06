"Me dio escalofríos": la grabación inédita de Freddie Mercury que acaba de salir a la luz

BBC Mundo

20.06.2019

Una década tardó la búsqueda, pero finalmente fue encontrada y puesta a disposición del público.

La interpretación vocal perdida de Freddie Mercury del tema Time Waits For No One fue reproducida en una estación de radio de la BBC en Reino Unido luego de un cuidadoso proceso de restauración.

El tema originalmente fue parte de la banda sonora de la obra de teatro musical "Time" (1986).

La versión lanzada en ese momento presentaba a la estrella de Queen acompañado por coros.

Pero un ensayo con piano de la canción previo, con una entonación vocal diferente, es la versión recién estrenada en BBC Radio 2.

El tema fue escrito por Dave Clark, del grupo pop de los años setenta Dave Clark Five, quien sintió que la demo tenía una cualidad que faltaba en la versión final.

"Cuando lo grabamos por primera vez, fui a (los estudios) de Abbey Road y la sacamos con Freddie y el piano. Medio escalofríos. Fue mágico", dijo Clark a la BBC.

"Luego nos pusimos a grabar la pista y (agregamos) 48 pistas de voces, algo que nunca se había hecho antes en Abbey Road, y luego todo el respaldo", agregó.

"Fue fabuloso, pero aún sentía que había algo sobre el ensayo original".

Después de una búsqueda que se prolongó durante una década, Clark encontró la demo en 2017. Y tras aislar la voz de Mercury, trajo al tecladista original, Mike Moran, para grabar una nueva pista de piano.

El resultado es una canción renovada y limpia que pone de relieve la emoción de la voz de Mercury que Clark describió como una "interpretación mágica" en la que el cantante "saborea cada palabra".

"Me puso la misma piel de gallina que cuando la escuché por primera vez".

Mercury rechazó un protagónico

Time fue un ambicioso musical de la era espacial, protagonizado por Cliff Richard en el papel de una estrella de rock que debe defender a la Tierra cuando el planeta va a juicio ante un tribunal galáctico.

Con una proyección holográfica del actor Laurence Olivier, la obra fue ridiculizada por los críticos, pero se mantuvo durante dos años en escena.

"Time" fue protagonizada por Cliff Richard y Sir Laurence Olivier.

Mercury rechazó un papel protagónico en la producción y dio sus razones: "Por un lado, querido, no me levanto sino hasta las 3 de la tarde, así que no puedo hacer matiné".

"Por otra parte, cuando hago un espectáculo, sacudo mi trasero por tres horas y luego caigo muerto. Así que sería imposible hacer ocho actuaciones por semana", añadió.

Su grabación del tema principal fue un éxito menor en 1986.

En el día de su muerte

Clark y Mercury habían sido amigos desde 1976, cuando se encontraron detrás del escenario en el concierto de Queen en el Hyde Park de Londres, y permanecieron unidos hasta la muerte de Mercury en 1991.

En la última noche que vivió el cantante, Clark había hecho la vigilia junto a la cama junto a la exnovia del músico, Mary Austin, quien también era su amiga cercana.

Clark estaba solo con Mercury en el dormitorio cuando falleció de forma súbita.

Freddie Mercury y Cliff Richard (centro) celebraron el cumpleaños de Dave Clark (derecha) en 1987.

Time Waits For No One es lo "más nuevo" de Freddie Mercury desde el lanzamiento de la exitosa película biográfica Bohemian Rhapsody.

El álbum recopilatorio de 2014, Queen Forever, también contó con una serie de voces inéditas de Mercury, incluido un dueto con Michael Jackson.

La banda ha insinuado la existencia de varias canciones originales grabadas con David Bowie durante las sesiones que produjeron su sencillo Under Pressure de 1981.

Bohemian Rhapsody, lanzada el año pasado, es la película biográfica musical más exitosa de la historia, con una recaudación en taquilla que supera los US$900 millones.

"A Freddie le hubiera encantado", dijo Clark sobre la canción inédita.

"Habría estado sonriendo. Es increíble y se lo merece".

