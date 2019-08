Meteorito en Júpiter: el astrónomo aficionado que captó el momento exacto del impacto

BBC Mundo

09.08.2019

Algo se estrelló contra la superficie de Júpiter y parece que fue grande.

Un fotógrafo estadounidense aficionado a la astronomía captó el momento en el que un objeto, que parece ser un meteorito, impacta contra el planeta más grande del Sistema Solar.

Ethan Chappel, de Texas, publicó en su cuenta de Twitter la grabación captada el pasado miércoles con el mensaje: "Imagen de Júpiter esta noche. Parece un terrible flash de impacto en el SEB (Cinturón Ecuatorial Sur). Sucedió el 07-08-2019 a las 4:07 UTC (Tiempo Universal Coordinado)".

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP