"Mi pobre angelito": la divertida respuesta de Macauley Culkin al anuncio de que Disney va a reversionar Home Alone

08.08.2019

Ya no luce como aquel tierno niño de "Mi pobre angelito" (Home Alone) de 1990, pero el actor Macaulay Culkin dice que quiere participar en la nueva versión de la película de hace dos décadas.

Es probable que solo esté bromeando, sin embargo podría calmar a los fanáticos que se indignaron cuando Disney anunció que volvería a producir el clásico navideño para ponerlo en línea en su nuevo servicio de streaming.

Culkin, actualmente de 38 años, interpretó el personaje de Kevin McAllister, un niño que fue olvidado en casa por su familia cuando salían de vacaciones a Francia.

El actor usó su cuenta de Twitter para bromear sobre cómo se vería aquel tierno e ingenioso Kevin en este 2019.

Junto a una foto de sí mismo en un sofá, con un plato de comida para llevar (una referencia a la película original), el actor escribió: "Así es como se vería realmente Home Alone actualizada".

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA