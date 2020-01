Muere Kobe Bryant: las emotivas reacciones llegadas de todo el mundo tras la muerte de la gran estrella de la NBA en un accidente de helicóptero

24Horas.cl TVN

27.01.2020

Devastación, shock, incredulidad.

Las reacciones ante la noticia de la muerte del mítico jugador de baloncesto Kobe Bryant en un accidente de helicóptero tenían inicialmente un tono de desconcierto, como si la información no pudiera ser cierta.

A medida que se conocían más datos sobre el suceso, en el que también murieron una de sus hijas -Gianna, de 13 años- y otras siete personas, los mensajes de asombro comenzaron a ser reemplazados por palabras de dolor, pésame y consternación.

"No puedo, no puedo creerlo". escribía en Twitter el basquetbolista español Pau Gasol, que fue compañero de Bryant en las filas de Los Angeles Lakers.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Las expresiones de cariño y admiración no solo se volcaron en las redes sociales y tampoco se limitaron al mundo del deporte.

La familia de la NBA

Kobe Bryant, que se retiró en 2016 después de una carrera deportiva de 20 años en Los Angeles Lakers, ganó cinco veces el anillo de la NBA con su equipo y dos oros olímpicos con la selección de Estados Unidos.

La Asociación Nacional de Baloncesto de EE.UU., la NBA, lamentó en un comunicado su muerte.

"La familia de la NBA está devastada por la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna", escribió el comisionado de la organización, Adam Silver.

"Durante veinte temporadas, nos demostró lo que es posible cuando el talento se combina con una absoluta devoción por la victoria. Fue uno de los jugadores más extraordinarios en la historia de nuestro deporte con logros que son legendarios", continuó.

"Pero será recordado sobre todo por inspirar a personas de todo el mundo a tomar una pelota de baloncesto y competir al máximo nivel posible".

"Era generoso con la sabiduría que adquirió y comprendió que su misión era compartirla con las futuras generaciones, disfrutando especialmente al compartir su amor por este deporte con Gianna".

"Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su esposa, Vanessa, su familia, la organización de los Lakers y todo el mundo deportivo", concluyó.

Kobe Bryant y Shaquille O'Neal fueron compañeros de equipo en Los Angeles Lakers y se convirtieron en grandes amigos.

Shaquille O'Neal, que ganó tres de los títulos de la NBA para los Lakers con Bryant, declaró: "No hay palabras para expresar el dolor que siento con esta tragedia de perder a mi sobrina Gigi y mi hermano, mi compañero en la consecución de campeonatos, mi colega y mi compinche".

"Te amo y te extrañaré. Ofrezco mis condolencias a la familia Bryant y las familias de los otros pasajeros a bordo. Ahora mismo me siento enfermo".

El equipo al que dedicó su carrera expresó su solidaridad con la familia y amigos de Bryant:

We can confirm that Kobe Bryant passed away today from the causes of a helicopter accident.



The entire Los Angeles Lakers family wishes to support their family and friends.



RIP KOBE 🙏❤️ pic.twitter.com/FdqwpAFoGY — Los Angeles Lakers Fans (@LakersFans_US) January 26, 2020

El máximo anotador de la historia de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, que jugó en los Lakers entre 1975 y 1989, dijo: "Es muy difícil expresar con palabras cómo me siento. Kobe era un extraordinario hombre de familia, amaba a su esposa y sus hijas, era un atleta increíble, inspiró a toda una generación. Esta pérdida es difícil de comprender".

Otra gran estrella de los Lakers, Magic Johnson, que llegó a ser presidente la franquicia, tuiteó: "Kobe era un líder de nuestro deporte, un mentor tanto para jugadores como para jugadoras. Las palabras no pueden reflejar el impacto que tuvo en el deporte del baloncesto".

A lo que otro mítico jugador de la NBA, Michael Jordan, con quien se comparó a Bryant en distintas ocasiones, añadió: "Amaba a Kobe... era como un hermano pequeño para mí. Solíamos hablar a menudo y extrañaré muchísimo esas conversaciones".

Michael Jordan señaló que veía a Kobe como su hermano menor.

"Era un feroz competidor, uno de los grandes del deporte y una fuerza creativa. Kobe era también un padre increíble que amaba profundamente a su familia y se sentía muy orgulloso del amor de su hija por el baloncesto", agregó.

Bryant terminó su carrera deportiva como el mayor anotador de los Lakers y actualmente es el cuarto anotador de la NBA con 33.643 puntos, recientemente superado por LeBron James.

James habló largo y tendido sobre el impacto que Kobe tuvo en su vida en una entrevista realizada el sábado por la noche. Este domingo se le pudo ver llorando a la llegada a Los Ángeles con su equipo, los Lakers, después de haber disputado un partido fuera.

Despedida en su casa: Los Ángeles

Por Patricia Sulbarán, corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles

"¡Pa' mí el Kobe era una leyenda…".

#KobeBryant impactó las vidas de muchos californianos, con una carrera de 20 años en Los Ángeles #Lakers - todavía se desconocen las causas del accidente de helicóptero en el que falleció él, su hija y 7 personas más. pic.twitter.com/k9EGAamT8V — Patricia Sulbarán (@patsulbaran) January 27, 2020

Lo dice Héctor, un niño de 13 años que quiere hablar más sobre su ídolo, pero las lágrimas se lo impiden.

En las inmediaciones del Staples Center, el estadio de Los Angeles Lakers, Héctor camina aferrándose a unas flores con los colores del equipo (morado y amarillo) junto a su familia y centenares de seguidores de la estrella del baloncesto, Kobe Bryant.

La partida inesperada del deportista de 41 años y de su hija de 13 en un accidente de helicóptero conmocionó a una ciudad especialmente influenciada por la carrera de Bryant, quien pasó 20 años en los Lakers y ganó cinco veces el anillo de campeón de la NBA.

Bryant no fue solo una brillante figura deportiva, también una presencia constante y entrañable en los televisores y radios de los angelinos.

Personas anónimas también mostraron su desolación por la repentina muerte de su ídolo Kobe Bryant.

"Pasar 20 años con un equipo en una ciudad y lograr ese impacto… eso no se puede replicar", dice Julio, un joven de 21 años que creció viendo la grandeza de unos de los jugadores de baloncesto más importantes de la historia.

La despedida a Bryant en un altar elaborado por sus fanáticos en el Staples Center coincidió con la ceremonia de los Grammy, por lo que personas vestidas de gala se entremezclaban con amantes del deporte que vestían la camiseta del legendario número 24.

Muchos de ellos eran latinos o estadounidenses de origen latino o hispano, que dijeron considerar a Bryant como una figura que respaldó a su comunidad en Los Ángeles.

"Él era un ícono entre los latinos, tocó mucho nuestras vidas", dice con lágrimas Martha Ruiz, que manejó por dos horas y media desde su casa en Palm Springs para rendir su tributo.

Se fue un ícono mundial, pero para sus seguidores en Los Ángeles, se fue un local.

And he even spoke un poquito de Spanish 😔 pic.twitter.com/RE4UgdnGz7 — Laura Martínez® (@miblogestublog) January 26, 2020

Estrellas de otros deportes

La admiración por Kobe Bryant trascendió su deporte, algo que se puso de manifiesto en las múltiples expresiones de estupor y cariño de estrellas de otras disciplinas como el fútbol, el golf o el tenis.

El futbolista brasileño Neymar eligió un gesto para rendir homenaje a Bryant:

A classy tribute here from @neymarjr to pay tribute to the late Kobe Bryant. #LOSCPSG pic.twitter.com/9FjAxSXxmC — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) January 26, 2020

El astro argentino del Barcelona FC, Lionel Messi, escribió en Instagram: "No tengo palabras... Todo mi amor para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerte y pasar buenos ratos juntos. Fuiste un genio como pocos otros".

El portugués Cristiano Ronaldo dijo que la noticia le rompe el corazón y añadió: "Bryant era una verdadera leyenda e inspiración para muchos".

El sextacampeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton declaró: "Estoy tan triste al oír que perdimos a uno de los grandes. Bryant fue uno de los mejores deportistas y fue una gran inspiración para muchos, incluyéndome a mí".

Por su parte, el tenista Rafael Nadal, que se encuentra en Australia disputando el Abierto de Tenis de ese país, tuiteó:

I woke up this morning with the horrible news of the tragic death of one of the greatest sportsman in the world. Kobe Bryant, his daughter Gianna and other passengers. My condolences to his wife and families. I am in shock. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 27, 2020

"Me he despertado con la terrible noticia de la trágica muerte de uno de los deportistas más grandes del mundo, Kobe Bryant, su hija Gianna y otros pasajeros. Mis condolencias a su esposa y a las familias. Estoy en shock".

Presidentes y otras figuras políticas

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su antecesor, Barack Obama, hicieron hincapié en la tragedia que supone la muerte de la hija de Kobe, Gianna, con solo 13 años.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

"Kobe Bryant, pese a ser uno de los grandes basquetbolistas de todos los tiempos, solo estaba empezando en la vida. Amaba tanto a su familia, y tenía una fuerte pasión por el futuro. La pérdida de su hermosa hija, Gianna, hace que este momento sea incluso más devastador", escribió Trump.

Obama coincidió en señalar el futuro que Kobe tenía por delante.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

"Kobe era una leyenda en la cancha y tan solo estaba empezando lo que iba a ser un significativo segundo acto. Perder a Gianna es todavía es más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo mandamos nuestro amor y oraciones a Vanessa y toda la familia Bryant en este día impensable", tuiteó el expresidente.

La hija de Kobe Bryant que murió junto a su padre era una gran aficionada al baloncesto.

"Este momento nos deja luchando para encontrar palabras que puedan expresar la magnitud del impacto y la pena que sentimos todos ahora. Tengo a toda la familia de Kobe en mis oraciones en este momento de dolor inimaginable", dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en un comunicado.

La noticia de la muerte de Bryant tuvo eco también en otros países, como España, donde tanto el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como el vicepresidente Pablo Iglesias escribieron tuits de recuerdo sobre el astro deportivo.

No puedo creer que haya muerto Kobe Bryant. Hay momentos inolvidables en mi memoria, ganando las finales haciendo pareja con Pau en los Lakers o su deportividad cuando nos ganaron la final olímpica de 2008...Y me alucinaba cuando hablaba sobre su infancia en Italia. Hasta siempre pic.twitter.com/KqAsdBeZA3 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 26, 2020

Artistas y celebridades

La muerte de Bryant este domingo coincidió con la entrega de los Grammy, los premios de la Academia de Grabación de Estados Unidos, en Los Ángeles. La ceremonia se celebró precisamente en el Staples Center, "la casa de Kobe".

Como no podía ser de otra manera, la gala estuvo repleta de menciones y tributos al basquetbolista, a quien muchos de los artistas conocían personalmente.

"Estamos aquí, literalmente de pie, con el corazón roto, en la casa que Kobe Bryant construyó", dijo una emocionada Alicia Keys en su discurso de apertura.

Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, los cantantes Justin Bieber y Taylor Swift o el actor Leonardo DiCaprio fueron algunos de los famosos que rindieron homenaje a Bryant en Twitter.