Muere Kobe Bryant: Quiénes son las otras víctimas del accidente de helicóptero en el que falleció la exestrella de la NBA

27.01.2020

La muerte del ícono del baloncesto Kobe Bryant y de su hija Gianna, de 13 años de edad, impactó al mundo. Pero a bordo del helicóptero que se estrelló el domingo viajaban siete personas más.

Los reportes iniciales del accidente informaban de cinco víctimas fatales, pero en las horas siguientes las autoridades confirmaron que se trataba de nueve y que todas habían fallecido.

Sin embargo, se negaron a revelar sus identidades a la espera de que los forenses concluyan su trabajo, una tarea complicada que se espera dure varios días.

Las autoridades del condado de Los Ángeles informaron el lunes que, de momento, recuperaron tres cuerpos que serán examinados e identificados.

Los nombres de las víctimas se han conocido a raíz de comunicados de familiares y allegados que ha difundido la prensa y de publicaciones en homenaje en las redes sociales.

El helicóptero viajaba desde el condado de Orange -donde Bryant vivía con su esposa y sus cuatro hijas- hasta la ciudad de Thousand Oaks para asistir a un partido en el que iba a jugar Gianna en la academia Mamba Sports, fundada por Bryant.

Las autoridades investigan las causas del accidente, pero reportes meteorológicos destacaron la niebla y baja visibilidad existente en la zona en el momento del siniestro.

El entrenador de béisbol John Altobelli y su familia.

Altobelli, de 56 años, trabajaba como entrenador de béisbol de 56 años en la escuela comunitaria Orange Coast College (OCC), según un comunicado del centro educativo.

En el helicóptero también viajaban su hija y esposa, Alyssa y Keri respectivamente.

Alyssa y Gianna eran compañeras de equipo en Mamba Sports, una academia deportiva fundada por Bryant.

"Era algo que John (Altobelli) hacía con frecuencia, volar junto a Kobe para asistir a los partidos con su hija", le dijo a CNN Ron La Ruffa, entrenador de OCC.

El director del departamento deportivo de la institución, Jason Kehler, expresó en un comunicado que Altobelli "personificaba lo que significa ser un entrenador de béisbol".

Kehler destacó "la pasión que (Altobelli) le imprimía al juego, pero, más importante aun, a sus deportistas... los trataba como a su familia".

El OCC anunció el lunes la creación de un fondo para recaudar dinero en memoria de la familia.

Orange Coast College's Foundation has established the Altobelli Family Memorial Fund. The family, along with the entire campus community, is grateful for the outpouring of love and support during this difficult time #ForeverAPiratehttps://t.co/TQFRH4Hl2i pic.twitter.com/2xtWfgUpbc