Mujer interrumpe un noticiario ruso con un cartel en contra de la guerra

BBC Mundo

15.03.2022

Una mujer que sostenía un cartel con un mensaje en contra de la invasión rusa en Ucrania irrumpió este lunes en la noche en el estudio de un programa de televisión en el Canal 1, controlado por el gobierno del Kremlin.

El mensaje, claramente visible, decía: "No a la guerra, paren la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo".

La mujer fue identificada como Marina Ovsyannikova, quien es editora del canal.

Las noticias de la televisión rusa están estrictamente controladas por el gobierno de Moscú, y solo reflejan su versión de los acontecimientos en Ucrania.

Se cree que Ovsyannikova está bajo custodia policial.

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:



“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”



And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3