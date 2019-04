Munira Abdulla: la mujer que despertó después de 27 años en coma tras sufrir un accidente de tránsito en el que salvó a su hijo

BBC Mundo

23.04.2019

"Por años soñé con este momento, la primera palabra que dijo fue mi nombre".

Así contó Omar Webair, un hombre de Emiratos Árabes Unidos de 31 años que cuando tenía 4 cuando fue víctima junto a su madre de un accidente de tránsito.

Ocurrió en 1991 y desde entonces Munira Abdulla, su madre, estuvo en coma.

Pero 27 años después, en una aparente recuperación milagrosa, la mujer despertó y lo primero que dijo fue el nombre de su hijo: Omar.

En el accidente de tránsito, Munira Abdulla sufrió una lesión cerebral grave al chocar el auto en que viajaba con un autobús después de recoger a su hijo de la escuela.

Omar Webair estaba sentado en la parte trasera del vehículo con ella, pero terminó ileso porque su madre lo protegió en sus brazos justo antes del impacto.

La mujer, que en ese entonces tenía 32 años, quedó gravemente herida, pero tras años de tratamiento, el año pasado recuperó el conocimiento en un hospital alemán.

