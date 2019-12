Navidad: 5 personajes míticos que “aparecen” durante las fiestas en distintas partes del mundo

BBC Mundo

24.12.2019

En las fiestas de fin de año, Papá Noel -o Santa Claus, San Nicolás, Viejo Pascuero, Father Christmas, Sinterklaas, Baba Nöel- es una figura dominante y casi omnipresente en decenas de países.

Pero hay lugares en los que otros personajes le roban protagonismo al anciano barrigón y bonachón que hace felices a los niños.

Mientras que algunas de estas criaturas alternativas alegran las celebraciones, otras no necesariamente reparten regalos ni buenas noticias.

Por el contrario, tienen la tarea de aterrorizar a los que se cruzan en su camino. Especialmente a los más pequeños.

Aquí te contamos cuáles son algunos de estos personajes.

Esta especie de cabra-demonio que tiene una lengua muy larga y puntiaguda y colmillos "aparece" en Austria, Alemania, República Checa, Eslovenia, Suiza, Croacia, Hungría y algunas partes de Holanda, cada fin de año, pero no precisamente para dar saludos navideños.

Su función es más bien castigar y meter en un saco a los niños que se portaron mal durante el año, para golpearlos con ramas de árbol o para "comérselos".

Es como la contraparte maléfica de Papá Noel.

El nombre "Krampus" viene de la palabra del alemán antiguo "krampen" y significa garra.

El origen de esta temible criatura es casi tan viejo como las celebraciones de Navidad.

Según la mitología nórdica, el Krampus es hijo de Hel, diosa del inframundo, y su figura ya estaba presente en rituales paganos germánicos de hace más de 1.500 años, practicados para espantar a los "fantasmas de invierno", según la revista Smithsonian.

Hoy en día el Krampus protagoniza los desfiles del Krampusnacht (Noche del Krampus), que se celebra la noche del 5 de diciembre en Austria, en la víspera del Día de San Nicolás.

Además, el personaje ya dio el salto al cine (y con él a otro continente), con el estreno de la película estadounidense "Krampus", basada en esta criatura, en 2015.

Conocido también como el "Yule Cat" (gato navideño) de Islandia, este felino es la "mascota" de los trolls islandeses conocidos como Grýla y Leppalúði, que son caníbales, y de sus 13 hijos, conocidos como "Yule Lads" ("muchachos de Navidad").

The #Yule Cat Jólakötturinn is a monster from Icelandic folklore, a huge and vicious cat said to lurk about the snowy countryside during Christmas time and eat people who have not received any new clothes to wear before Christmas Eve.#FolkloreThursday pic.twitter.com/NsbN9focnI