Nike: la controversia con unos indígenas de Panamá y Colombia que llevó a la cancelación del lanzamiento de un nuevo zapato deportivo

24.05.2019

Era una ocasión especial y terminó en polémica.

El fabricante de ropa deportiva estadounidense Nike debió cancelar la comercialización de una nueva versión de su modelo clásico de zapatillas Air Force 1.

Se trataba de una edición limitada descrita como un homenaje a la isla de Puerto Rico.

Fuentes de la industria indicaron que su lanzamiento estaba previsto para coincidir con el desfile por el día de Puerto Rico, el próximo 9 de junio.

Pero el modelo ya no saldrá a la venta.

"Nos disculpamos por la imprecisa representación del origen del diseño del Nike Air Force 1 'Puerto Rico' 2019. En consecuencia, este producto ya no estará disponible", señaló la compañía en un comunicado.

Pero, ¿qué pasó?

Aunque la nueva zapatilla de Nike fue concebida como un homenaje a Puerto Rico, su lanzamiento fue objetado por parte de la comunidad indígena Guna o Dule, originaria de Panamá y Colombia, que denunció que el modelo usaba su patrón tradicional conocido como "mola".

La etnia acusó a la empresa de estar pirateando un modelo tradicional protegido.

Conocidos hasta 2011 como Kuna o Cuna, este pueblo aborigen vive principalmente en unas islas del Caribe que conforman la región autónoma de Guna Laya.

Su patrón mola tradicional se caracteriza por sus diseños coloridos con formas arremolinadas y dibujos geométricos o figurativos que representan la cosmovisión de los Guna.

Aresio Valiente, un abogado que representa a la comunidad, dijo en una conferencia de prensa el martes que no basta con el retiro del modelo y que buscan obtener una compensación.

