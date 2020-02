"Nunca pensé que me adoptarían con 17 años": La nueva vida Ashley, una adolescente canadiense que fue acogida por la familia de su mejor amiga

BBC Mundo

05.02.2020

"No pensé que alguien vendría a buscar a un adolescente".

La canadiense Ashley Lacasse pasó su vida sin un hogar permanente, fue a 19 escuelas diferentes mientras se mudaba entre padres, familiares y familias de acogida.

Ahora a los 17 años y medio salió de una sala de un tribunal en Ottawa oficialmente como parte de una nueva familia.

"Simplemente no puedo creerlo", le dijo a la BBC. "Sentí que iba a llorar".

IT’S A GIRL! Today we OFFICIALLY became a family of six. Ashley is adopted!



Sure, she’s 17 1/2, but family doesn’t end at 18. We will love her forever. Welcome to the family, lovely human. Your new moms are over the moon.

❤️❤️❤️ pic.twitter.com/JJdXTOiQtd