Papa Francisco: las disculpas del pontífice tras un incidente en la plaza de San Pedro

BBC Mundo

01.01.2020

El papa Francisco empezó el año pidiendo disculpas públicamente por un incidente sucedido la noche anterior, cuando saludaba a los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Las cámaras captaron cómo una mujer, que se encontraba detrás de las barreras de seguridad, tiró bruscamente del brazo del pontífice cuando esté se alejaba sin saludarla.

En el video se ve como Jorge Bergoglio, que hasta entonces se mostraba contento, se molesta y trata de retirar su mano.

Al verse atrapado golpea la mano de la mujer para que lo suelte al tiempo que le suelta una reprimenda.

Los agentes de seguridad se acercan en su ayuda, pero el Papa se aleja con cara enfadada.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz