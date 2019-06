Parkinson: el periodista de la BBC que descubrió que tenía esta enfermedad después de recibir comentarios de los espectadores

BBC Mundo

11.06.2019

Durante una transmisión televisiva en vivo en octubre de 2018, a Rory Cellan-Jones, corresponsal de Tecnología de la BBC, comenzó a temblarle la mano derecha.

Pero él no había notado la agitación de su extremidad, que ocurrió mientras sostenía un cable, según contó el periodista en el programa BBC Breakfast este lunes.

Pero después de esa transmisión, un neurólogo envió un correo a la BBC sugiriendo que Cellan-Jones se sometiera a un chequeo médico.

El reportero ya había programado una cita con su médico de cabecera, por otro síntoma que le preocupaba, que no era el movimiento de su mano (aunque todavía no le había llegado la fecha de asistir).

"Hacia finales de 2018 ya estaba arrastrando un pie al caminar. Sabía que algo no estaba bien", señaló.

Así que el temblor de la mano "fue otra señal", dijo Cellan-Jones.

En enero recibió el diagnóstico sobre sus problemas motores: tenía Parkinson, aunque en ese momento decidió no contárselo al público.

Pero a fines de mayo, la mano derecha del corresponsal volvió a temblar durante otra transmisión televisiva, y la BBC volvió a recibir comentarios de telespectadores preocupados.

Así como el periodista, tras una conversación con su productora, decidió a contarlo a través de su cuenta de Twitter.

A couple of people have noticed my hand shaking in my live 5G broadcast today. So seems a good time to reveal that I’ve recently been diagnosed with Parkinson’s. I’m getting good treatment and the symptoms are mild right now - so I’m carrying on as normal. Onwards and upwards!