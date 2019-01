Alcalde de ciudad polaca muere apuñalado brutalmente delante de miles de personas en un evento benéfico

BBC Mundo

15.01.2019

El alcalde de la ciudad polaca de Gdansk murió este lunes en el hospital, un día después de ser apuñalado en un evento benéfico.

Pawel Adamowicz, de 53 años, fue agredido mientras estaba en el escenario pronunciando un discurso delante de miles de personas el domingo.

El atacante le produjo severas lesiones en la zona abdominal y el político estuvo en el quirófano durante más de cinco horas.

Adamowicz era conocido por sus opiniones liberales a favor de los inmigrantes y de la comunidad LGBT y su oposición al partido de derecha de Polonia, Ley y Justicia (PiS por sus siglas en polaco).

Un joven de 27 años con antecedentes penales fue arrestado. La policía cree que usó un pase de prensa para acceder al escenario.

Las imágenes de la televisión local mostraron al sospechoso, recientemente liberado de prisión, blandiendo un arma y gritando.

Adamowicz era alcalde de la ciudad desde hace 20 años.

En el vídeo se le ve diciendo que el partido Plataforma Cívica, que dirigió el anterior gobierno en Polonia y había apoyado la reelección de Adamowicz, lo había encarcelado injustamente.

Dijo que quería vengarse y que en la cárcel había sido torturado.

El alcalde fue atacado mientras asistía al evento anual Great Orchestra of Christmas, donde los voluntarios recaudan dinero para equipos médicos en los hospitales.

"A pesar de todos nuestros esfuerzos, no lo salvamos", dijo este lunes el doctor Tomasz Stefaniak, director del hospital de la Universidad de Gdansk, a los medios locales.

Momentos antes de ser apuñalado, Adamowicz había publicado en Instagram una foto desde el escenario.

Según el corresponsal de la BBC en Varsovia, Adam Easton, este asesinato ha dejado a Polonia en estado de shock.

El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, publicó un twitt despidiendo a su amigo.

"Pawe? Adamowicz, alcalde de Gdansk, un hombre de Solidaridad y Libertad, un europeo, mi buen amigo, ha sido asesinado. Descansa en paz".

Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, a man of Solidarity and freedom, a European, my good friend, has been murdered. May he rest in peace.