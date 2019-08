Piden boicotear "Mulan", la película de Disney, por el apoyo de su protagonista a la policía de Hong Kong

BBC Mundo

17.08.2019

Mulan, la película de dibujos animados de Disney, está enfrentando pedidos de boicot después de que su protagonista mostrara apoyo por la policía de Hong Kong.

La actriz china Liu Yifei, quien también es ciudadana estadounidense, republicó en la red social china Weibo un comentario que se había hecho viral que apoyaba la actuación de la policía en el territorio.

Durante las últimas 10 semanas Hong Kong se ha visto sacudido por protestas prodemocráticas que en ocasiones se han tornado violentas.

Grupos de derechos humanos y la ONU acusaron a la policía de responder con fuerza excesiva.

Liu compartió una publicación en Weibo del diario operado por el gobierno en Pekín, el Diario del Pueblo, que decía (en chino): "Yo también apoyo a la policía de Hong Kong. Ahora pueden golpearme".

La publicación decía también, en inglés: "Qué vergüenza para Hong Kong".

La cita se refería a lo que se dice fueron las palabras de un reportero del diario estatal Global Times, quien fue atacado por manifestantes en el aeropuerto de Hong Kong después de que lo acusaron de ser un agente de la policía encubierto.

Liu compartió la publicación e hizo eco del comentario diciendo: "Yo también apoyo a la policía de Hong Kong".

La actriz recibió extenso apoyo en la plataforma, que está sujeta a censura.

Pero en Twitter, que está prohibida en China, el hashtag #BoycottMulan comenzó a propagarse.

Los usuarios de Twitter acusaron a la actriz de apoyar la brutalidad de la policía y también señalaron la libertad que ella goza como ciudadana estadounidense.

"YiFei Liu totalmente destruyó uno de mis personajes favoritos de Dinsey. ¡Qué asco! Apoya la brutalidad de la policía de Hong Kong que golpea a la gente", twuiteó @NardiaHuang.

#BoycottMulan how tone deaf do you have to be to support police brutality when you just filmed a character who is supposed to stand against oppression in its raw form? Pound sand. pic.twitter.com/Ug8pfh3JPN