Por qué ahora hay que "pedir turno" para subir al Everest, la montaña más alta del mundo

25.05.2019

Si te imaginas la cima del Monte Everest, puede que lo que veas sea un pico nevado y tranquilo alejado de la civilización.

Pero una foto sorprendente, tomada por el montañero Nirmal Purja, muestra cómo en la vida real este sitio puede estar mucho más abarrotado de gente.

La foto de Purja ha causado interés en todo el mundo, en medio de la trágica noticia de que ocho escaladores murieron en el Everest en la última semana.

La imagen da una idea de las difíciles condiciones que enfrentan aquellos que emprenden la escalada del pico más alto del mundo.

Sí, según los guías. Esto sucede con bastante frecuencia durante la temporada de escalada.

"Es normal que haya una multitud", dice Mingma Sherpa, presidenta de la agencia Seven Summits Treks, y agrega que los escaladores a veces hacen colas de entre 20 minutos y una hora y media para llegar a la cima.

Con frecuencia, esto depende de cuánto tiempo dure la espera para un clima de escalada adecuado, ya que los montañeros deben evitar corrientes de chorros que podrían obstaculizar el ascenso.

"Si hay una semana (de clima seguro), entonces la cumbre no está llena. Pero a veces, cuando hay un tiempo de espera de dos o tres días, se llena mucho", ya que todos los escaladores intentan llegar a la cumbre al mismo tiempo", cuenta a la BBC Mingma Sherpa.

