Por qué el escritor Stephen King decidió abandonar Facebook

05.02.2020

El novelista estadounidense Stephen King se salió de Facebook manifestando que se sentía incómodo con la "oleada de información falsa permitida en la publicidad política (del sitio)".

También señaló que no tenía confianza en que la red social estuviera protegiendo la "privacidad de los usuarios".

Stephen King hizo su anuncio en Twitter, donde tiene 5,6 millones de seguidores.

Otros usuarios de alto perfil que abandonaron Facebook incluyen al actor de Guerra de las Galaxias, Mark Hamill, el cómico y actor Will Ferrell, la cantante Cher y el cofundador de Apple, Steve Wozniak.

El tuit de King, que hasta la fecha de este artículo ha recibido más de 250.000 "me gusta", añadió que los usuarios podrían continuar siguiéndolo a él y su perra Molly en Twitter.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.