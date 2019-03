Por qué es importante que instales la última versión de Chrome (y cómo comprobar si ya la tienes)

BBC Mundo

07.03.2019

Un fallo en el popular navegador de Google, Chrome, obligó a la compañía a pedir a los usuarios que se aseguren de que tienen instalada la última versión del software.

"Actualiza tus instalaciones de Chrome ... tan rápido como en este mismo instante".

Last week we got to deal with a real 0day chain and a faux 0day at the same time. I wonder which one will get more attention? 🤔 https://t.co/DfeyoB7geY