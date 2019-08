Por qué la NASA quiere explorar la luna Europa de Júpiter

BBC Mundo

22.08.2019

La humanidad está un paso más cerca de explorar la luna Europa de Júpiter, considerada como el mejor candidato para encontrar vida extraterrestre.

La NASA aprobó que los científicos de la misión Europa Clipper procedan con el diseño final y la construcción de la nave espacial que enviarán a sobrevolar el satélite entre los años 2023 y 2025.

La luna Europa está cubierta por una corteza de hielo. Debajo de esta capa congelada, los investigadores creen que el satélite contiene un cuerpo de agua de 170 km de profundidad.

Y este océano podría tener las condiciones adecuadas para albergar vida.

