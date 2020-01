Por qué la premio nobel Frances Arnold tuvo que retractar su último estudio

BBC Mundo

04.01.2020

La científica estadounidense Frances Arnold, quien ganó el Premio Nobel de Química de 2018, retractó su más reciente estudio.

Arnold compartió el prestigioso premio con George P. Smith y Gregory Winter por su investigación sobre las enzimas.

Un estudio subsecuente sobre síntesis enzimática de beta-lactamasas fue publicado en la revista Science en mayo de 2019.

Pero el estudio fue retractado porque los resultados no pudieron reproducirse y los autores se dieron cuenta de que había datos ausentes en un cuaderno de laboratorio.

La reproducción de resultados es una parte esencial de la validación de experimentos científicos.

Si un experimento tiene éxito, se esperaría obtener los mismos resultados cada vez que éste se lleva a cabo.

Fue la propia Arnold quien difundió la noticia en Twitter el 2 de enero.

"Para mi primer tuit de 2020 vinculado al trabajo, estoy totalmente desilusionada al anunciar que retractamos nuestro estudio del año pasado sobre síntesis enzimática de beta-lactamasas- El trabajo no pudo reproducirse", tuiteó la científica.

It is painful to admit, but important to do so. I apologize to all. I was a bit busy when this was submitted, and did not do my job well. https://t.co/gJDU0pzlN8