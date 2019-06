Por qué las mujeres y los hombres no pueden jugar juntos al fútbol profesional (y por qué eso podría cambiar pronto)

BBC Mundo

17.06.2019

Stephanie Labbe es una figura muy conocida en el fútbol, sobre todo por sus habilidades como portera.

La victoria de Canadá 1 a 0 sobre Camerún en su primer partido del Mundial de Fútbol Francia 2019 el lunes supuso su partido número 30 sin encajar un gol,casi la mitad de los 62 que ha jugado con su selección.

Pero Labbe también es conocida por haber intentado en 2018 unirse al equipo masculino de los Calgary Foothills.

Great to have @CanadaSoccerEN National team GK 👐@stephlabbe1 training with our Gk’s this week at the Fieldhouse.



KEEEPPPPEERRRRSSSSS pic.twitter.com/GGa739jf0h