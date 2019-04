¿Por qué Microsoft se resiste a enterrar Paint?

BBC Mundo

25.04.2019

Los adeptos de la aplicación Paint están de enhorabuena: el programa seguirá presente en Windows 10, la próxima actualización del popular sistema operativo que Microsoft lanzará en mayo.

Y es que en las últimas semanas muchos usuarios del programa de dibujo, que tiene más de 30 años de antigüedad, temían que desapareciera para siempre.

No en vano, ya en 2017 Microsoft había dicho que Paint sería eliminado porque consideraban que había quedado obsoleto, pero al final el programa sobrevivió.

"Hemos visto una enorme avalancha de apoyo y nostalgia hacia Paint. Fue increíble ver tanto amor por nuestra vieja y fiel aplicación", dijo la empresa en ese momento.

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now.