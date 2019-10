Por qué Twitter prohibió toda la publicidad política en su plataforma

BBC Mundo

31.10.2019

Durante años, Twitter ha luchado para intentar captar cada vez más anunciantes. Pese a ello, este miércoles, decidió voluntariamente prescindir de algunos de ellos.

A partir del próximo 22 de noviembre, la red social ya no difundirá más publicidad política en ninguna parte del mundo.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…