Protestas en Cuba: dictan penas de prisión para 12 detenidos en las recientes manifestaciones en la isla

22.07.2021

Este miércoles se conocieron las primeras penas de cárcel para algunos de los arrestados durante las protestas del 11 de julio contra el gobierno de Cuba, las más grandes de las últimas seis décadas.

Tras un juicio sumario celebrado el martes en el que la mayoría no tuvo abogado, 12 detenidos recibieron sentencias de 10 meses a 1 año de cárcel.

Uno de los juzgados es Anyelo Troya, director de la sección cubana del video de "Patria y vida", la canción que se volvió un himno para los manifestantes por transformar el clásico lema de Fidel Castro ("Patria o muerte").

Su madre, Raiza, habló con BBC Mundo el lunes por teléfono desde La Habana: "Yo estoy que no tengo vida. Estoy a base de pastillas. Tan mal que no puedo ni hablar. Es mucho el dolor que nos están provocando a las madres".

Según le confirmó a BBC Mundo la familia de Anyelo, el joven -que fue detenido el 11 de julio mientras grababa las protestas- fue juzgado de forma sumaria el martes sin la presencia de un abogado.

Anyelo Troya fue juzgado el martes sin que le diera tiempo a su familia de llegar con un abogado.

La madre y el hermano aseguran que el lunes las autoridades de la cárcel le recomendaron contratar un abogado y, cuando llegaron en la mañana del martes con él, fueron notificados que el joven ya había sido llevado ante un tribunal -el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, a unos kilómetros de la capital-, juzgado y trasladado a otra prisión.

"Llegamos corriendo con el abogado y el juicio ya había concluido. Le juzgaron sin abogado. Había 12 muchachos en el mismo juicio sumario y solo dos tenían abogado porque los padres se enteraron a tiempo", le dijo a la agencia Efe Yuri, hermano de Anyelo.

La sentencia llegó este miércoles: un año de cárcel para diez de los acusados, y diez meses de cárcel para los dos restantes, los que tenían abogado.

Juicios sumarios

La familia de Anyelo presentará un recurso de apelación esta semana para intentar revertir la sentencia, que generó críticas sobre el uso en Cuba de los "juicios sumarios".

La plataforma cubana El Toque Jurídico confirmó la veracidad de la sentencia a los 12 cubanos y también el uso cada vez más habitual de los juicios sumarios en la isla para procesar a personas con ideas políticas opuestas al gobierno.

"Si el abogado no llega a tiempo a la celebración del juicio de nada servirá su contrato. No hay formas de invalidar un proceso sumario por el hecho de que el acusado no tuvo abogado", explican los abogados de El Toque Jurídico.

Las autoridades cubanas niegan que haya desaparecidos tras las protestas.

Organizaciones y activistas calculan en varios centenares el número de detenidos desde las protestas del 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión -a la espera de recibir o no cargos- y otros han sido puestos en libertad.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, prometió la semana pasada "garantías procesales, sin abusos" para todos los acusados.

Las masivas protestas se produjeron con el país sumido en una crisis económica y sanitaria, con la pandemia descontrolada y una grave escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.

Las autoridades cubanas insisten en culpar a EE.UU. tanto de las protestas como de la extrema escasez que sufre el país.